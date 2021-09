"Provocadora y fregona", la propuesta de crear el Grupo Parlamentario Plural: Madero

El senador Gustavo Madero, ahora integrante del nuevo Grupo Parlamentario Plural, afirmó que hay bancadas en el Senado que no cumplen con la reglamentación de la cámara alta, como en el caso del PT, el PES y el PRD.

"Nos hemos polarizado mucho en la clase política, en las descalificaciones a priori", afirmó Madero que además aclaró que no se trata de "rebeldes" como se les ha empezado a llamar.

En la mesa de opinión del Heraldo de México y La Silla Rota, también explicó que los senadores que hoy componen el grupo plural, han coincidido en la necesidad de hacer política de una manera distinta.

"Necesitamos un consenso y un centro que hoy no existe en el país", afirmó el senador que reivindicó la conformación de un nuevo grupo parlamentario como una propuesta "provocadora y fregona".

Gustavo Madero afirmó que la decisión de conformar el grupo plural en este momento debido a que se trata de la segunda legislatura del sexenio, lo que significa que es un buen momento para hacer un balance de lo que ha ocurrido hasta el momento.

"El problema es que las políticas sociales han aumentado la cantidad de pobres", cuestionó Madero en entrevista con La Silla Rota y El Heraldo de México.

En ese sentido, el senador afirmó que la intención del nuevo grupo plural es promover no la polarización sino la construcción de acuerdos.

También recalcó la necesidad de analizar y recuperar las experiencias de los países del primer mundo en materia de políticas publicas para decidir qué es lo que se puede retomar y aplicar a México al mismo tiempo que se mostró preocupado porque el país mantenga el rumbo que ha mantenido durante los primeros tres años del sexenio.

"NO INTERESAN PRESUPUESTO NI PRERROGATIVAS"

En relación con el grupo parlamentario plural, Alejandra León Gastélum, que pertenecía a bancada del PT afirmó que su intención no es obtener mayores presupuestos ni prerrogativas especiales sino únicamente contribuir al mejoramiento de la vida política y legislativa.

Emilio Álvarez Icaza, senador que se había mantenido como independiente, afirmó que la política tiene que servir para resolver las problemáticas sociales.

"Si la política no sirve para hacer política, pues que pinche política", afirmó el senador.

Además explicó que el grupo parlamentario no votará siempre igual sino que dependerá de las iniciativas.

Por su parte, el otrora perteneciente a la bancada morenista, Germán Martínez, afirmó que la decisión de sus distintos votos no estará sujeta a ningún tipo de poder sino que buscará responder a sus convicciones.

"No tenemos dueños ni poderes fácticos sobre nosotros y votaremos en consciencia", afirmó el senador.

Hasta el momento, el nuevo grupo parlamentario no ha sido reconocido ni por la Junta de Coordinación Política, en donde también exigen tener un lugar, ni por la Mesa Directiva del Senado cuya presidenta, Olga Sánchez Cordero, reiteró que no se les reconocerá como grupo.





LA VIDA INTERNA DEL PAN COBRÓ TINTES PRIISTAS, ACUSA MADERO

El Partido Acción Nacional (PAN) no es coherente con los valores democráticos que pregona y tiene tintes priistas, declaró el senador y expresidente nacional del partido, Gustavo Madero en entrevista con La Silla Rota.

"Tendría que ser un partido más de centro, un partido que viva en carne propia los principios que sostiene de ser democrático

Ahorita obviamente no está teniendo una vida democrática interna. La fórmula priista de tener una sola planilla a la reelección del partido, eso no es democracia y eso se da en muchos comités estatales también; señaló Madero en el contexto de la próxima elección general del partido.

Madero es parte de los senadores que decidieron separarse de las bancadas de sus partidos en el Senado y formar un nuevo grupo parlamentario que actualmente exige ser reconocido como tal.

Sin embargo, la presidenta de la cámara alta, Olga Sánchez Cordero ha afirmado que no está a discusión su reconocimiento como tal debido a que los tiempos legislativos en los que podrían haber sido considerados, ya pasaron.

Gustavo Madero fue parte de las voces críticas que dentro del panismo cuestionaron la visita que hizo Santiago Abascal, presidente del partido ultraderechistas y fascista español VOX, a diversos legisladores para que firmaran la Carta de Madrid.

Sin embargo, Madero aclara que no es la única diferencia que tiene con el Partido blanquiazul.

"Fue otra mancha en el tigre, pero no fue eso, es en general, creo que estamos fallando en el debate parlamentario y en la estrategia parlamentaria para construir una alternativa para la gente", explica Madero.

El senador manifiesta estar preocupado por el futuro electoral de su partido pues, considera, la alianza establecida con el PRD y el PRI, no hubo los resultados esperados y los partidos de la alianza perdieron la gran mayoría de las elecciones.

"Mi diferencia con la dirigencia es que no reconoce estos retrocesos y se muestra autocomplaciente e insiste en su reelección y en su no cambio de estrategia y eso me preocupa rumbo a 2024", afirmó el senador.

La distancia entre Madero y el actual presidente del partido, Marko Cortés, es ampliamente conocido y de acuerdo con el legislador se debe a que él considera que el partido debe migrar hacia una agenda más de centro que de derecha.

" Necesitamos un PAN más de centro, más cercano a la gente, más popular, más sensible a los temas sociales", afirmó el senador.

En relación con el nuevo grupo parlamentario afirmó que surgió a partir de las ideas de los senadores que lo componen, sobre la necesidad de contar con un partido que sea similar a los de las democracias europeas y que en México se traduciría como lo mejor de Morena y lo mejor del PAN.

"Es una agenda democrática, defensora de los derechos humanos, de la división de poderes, de los organismos autónomos, de la economía social y lo estaremos traduciendo en productos legislativos", explicó el senador.

También reconoció que por ahora su principal objetivo es ser reconocidos como bancada con autonomía de estructura y presupuestaria.