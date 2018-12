Protestan personas con discapacidad en Palacio Nacional y AMLO entra por atrás

ALBERTO OAXACA 20/12/2018 11:48 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Diversas organizaciones en defensa de personas con alguna discapacidad acudieron esta mañana a solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que en el Presupuesto 2019 se garanticen sus derechos.

Los inconformes comenzaron a llegar desde las cinco de la mañana a la explanada del Zócalo capitalino para manifestarse al paso del mandatario que acostumbra llegar poco después de las 5:30 para su reunión con el gabinete de seguridad. Desde ahí condenaron que en el presupuesto sólo se contemplen becas para un millón de discapacitados de escasos recursos.

"Estamos regresando a lo que es el modelo de pensiones, pensiones que, si bien son buenas, no se rechazaron, son para un millón de niños con discapacidad en situación de pobreza (...) pero resulta que México tiene siete millones y medio (de discapacitados), es muy importante que estamos dejando a seis millones y medio fuera", dijo Taide Buenfil del colectivo la Discapacidad Nos Une.

La activista y académica señaló que no sólo son recursos económicos los que demandan al jefe del Ejecutivo Federal sino también garantías para ejercer sus derechos.

"No la accesibilidad que implica o que pensamos que son muchas veces las rampas de la esquina, hablamos de accesibilidad a la información, accesibilidad a la comunicación, al transporte, a los productos a los servicios", agregó.

Para evitar esta y otras manifestaciones que se presentaron en Palacio desde temprana hora, López Obrador entró por una de las puertas traseras de Palacio y en su conferencia mañanera, calificó a las manifestaciones como "temporales" en el marco de la discusión del presupuesto.

"Son muy propias las manifestaciones de protesta por el presupuesto, es esta temporada", dijo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional desde donde también señaló que el presupuesto para el programa de pensión para personas con alguna discapacidad será de 12 mil millones de pesos.

Aseguró que recibirán recursos "como nunca" y citó que en 2018 no se destinó ni 10 por ciento de la cantidad programada para 2019.

El mandatario se refirió también a un plantón afuera de su casa de Tlalpan. Advirtió que son prácticas del pasado y que no cederá, aunque no le permitan entrar a su hogar.

"Querían que yo entrara por atrás y dije no, yo voy a entrar caminando como siempre. Les digo con todo respeto que así no es el asunto, aquí que se proteste en las plazas públicas, yo fui opositor durante mucho tiempo y nunca fui a protestar a la casa de un servidor público (...) Aunque me impidan entrar a mi casa no voy a ceder, no voy a ser rehén de nadie", afirmó.





LEA TAMBIEN Los 3 comentarios que hizo EPN durante la toma de protesta de AMLO Enrique Peña Nieto respondió a 3 acciones ocurridas durante el discurso de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador









lrc