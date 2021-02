Protestan familiares de desaparecidos y Diego Luna pide no ser indiferentes

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, se reunió con familiares que buscan a sus seres queridos.

En el encuentro, afuera de Palacio Nacional, el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) compartió que se está dando el subsidio a las comisiones locales de búsqueda, que han pasado de 10 en marzo a 25, mientras que están en proceso de instalación siete más.

“Esperemos que en septiembre tengamos ya alrededor de 160 millones de pesos asignados a las tareas de búsqueda en los estados, sin menoscabo de lo que va a ser el desarrollo de infraestructura”, señaló.

Además, recordó que el martes pasado se realizó la transferencia de 90 millones de pesos al estado de Coahuila para el establecimiento de un servicio de identificación humana que pueda tener un alcance regional.

Estamos a punto de entregar a las autoridades las más de 100 mil firmas que piden la identificación y búsqueda de personas desaparecidas en México. Gracias a todas y todos los que se sumaron. @movNDmx @eldiadespuesmx pic.twitter.com/hi2TUwF8lt — diego luna (@diegoluna_) August 30, 2019

Tras el encuentro, los familiares de personas desaparecidas en el país marcharon de Palacio Nacional al atrio de San Francisco, en compañía del actor y activista Diego Luna, quien mencionó que se entregó una carta con 102 mil firmas.



“Me parece triste que un país con tantos millones de habitantes el apoyo a estas familias sea tan débil. Ojalá los ciudadanos se contagien por esta lucha, ojalá los ciudadanos de este país entendamos que el dolor de los otros debe ser nuestro.

"Tenemos que preocuparnos por esa realidad, aunque parezca lejana a nosotros en cualquier momento puede llegar y tocar a nuestra puerta”, mencionó a medios de comunicación.

"No es sólo la solidaridad este día, sino todos los días, esto no es normal, no podemos ser indiferentes", dijo frente a Palacio Nacional.

lrc