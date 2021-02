Protestan en San Lázaro contra impuesto a ventas por catálogo

“Mi nombre es Jaquelin, yo vengo de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Guerrero, soy mamá soltera, yo vendo Price Shoes, y la verdad es que no se le gana mucho, se le gana poquito, es en pagos, y a nosotros nos cobran un IVA. Entonces nos cobran un IVA y todavía nos van a cobrar un impuesto, no vamos a ganar nada. Ganamos el 30 por ciento de lo de un catálogo, a eso descuéntenle el IVA, y por ejemplo, hay personas que venden (…) y les cobran el envío, 90 pesos. Entonces no nos va a quedar absolutamente nada. Se me hace totalmente injusto que nos quieran cobrar todavía un impuesto”, se quejó Jaquelín, una de las mujeres que protestaron afuera de la cámara.