Protestan contra aeropuerto de Santa Lucía

Miembros de los 12 pueblos originarios de Tecámac protestaron contra en Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la entrada de la Base Aérea Militar Santa Lucía.

Los inconformes comenzaron su protesta desde el ayuntamiento de Tecámac, avanzó por la autopista México-Pachuca y llegaron a la entrada de la base militar.

Con tambores, canchas, guitarras y quenas, ambientaron la movilización, según relató Reforma.

"¡Cerros sí, aviones no!", "¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!", "¡Aviones no, agua sí!", fueron algunas consignas durante la marcha.

Para resguardar la entrada de la base militar, se desplegaron a 16 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Entendemos que está plagado de irregularidades. Los artículos 25, 26, 27 y 28 hablan sobre el aspecto económico del monopolio del Estado, respecto a las áreas protegidas y en ningún momento entra dentro del aeropuerto como un aeropuerto comercial, como un área de seguridad federal. Es un proyecto que se ha politizado”, explicó Arturo Hernández Buendía, uno de los organizadores.

"No creemos posible que un proyecto de esta magnitud avance, cuando no hay agua ¿de dónde la vamos a sacar? Debe estar plagado de corrupción, si no, no entendemos cómo se quiere autorizar".

Hernández indicó que los pobladores en seis décadas no han tenido inconveniente con la base aérea operada únicamente con militares, pero resaltó, con la construcción del centro aeroportuario se incrementaría la cantidad de personas y por ende, las necesidades de servicios.

"No se comparan los 7 mil efectivos junto con sus familias y que viven ahí en el interior, que serían alrededor de unas 50 mil personas, contra los 18 millones de pasajeros que van a llegar anualmente", agregó.

"Nos afecta en primera instancia en el agua. Según la manifestación de impacto ambiental consumirá el aeropuerto por sí solo 12 millones de litros diarios, según datos de Conagua este acuífero está sobreexplotado. Este aeropuerto no puede ser".

Los 12 pueblos de Tecámac son: Los Reyes Acozac, San Francisco Cuautliquixca, San Jerónimo Xonacahuacan, San Juan Pueblo Nuevo, San Lucas Xolox, San Pablo Tecalco, San Pedro Atzompa, San Pedro Pozohuacan, Santa María Ajoloapan, Santa María Ozumbilla, Santo Domingo Ajoloapan, y Tecámac de Felipe Villanueva.





