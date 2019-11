Protesta de PF, acto de provocación: AMLO

Luego de que ayer martes llegó a México el expresidente de Bolivia, Evo Morales, para recibir asilo político en este país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "es un timbre de orgullo lo que se ha hecho".

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que ningún país tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como México.

Al preguntarle sobre el asilo al exmandatario sudamericano, López Obrador consideró que temas como este ayudan al conocimiento de la historia, al civismo, "son procesos importantes y vamos a continuar con esa política".

Además, consideró que "ayudan estas cosas a que emerja lo que está oculto, por ejemplo, el racismo, se oculta, pero hay veces que sale porque está ahí... Siempre ha existido", comentó el jefe del Ejecutivo federal.

Lo demás, agregó, es realmente menor y mezquino, "que quién paga los gastos, que por qué se les da casa y alimentos y cosas por el estilo que demuestran una actitud muy elemental, muy propia del conservadurismo".

Refirió que en este tema se siente muy respaldado, por lo realizado por las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Defensa, pues "actuaron con mucho profesionalismo y salieron muy bien las cosas, porque se pusieron de acuerdo y los dos secretarios tuvieron un desempeño ejemplar", dijo.





POLICÍA FEDERAL





El presidente López Obrador consideró que fue un acto de provocación los hechos de violencia registrados ayer entre policías federales y policías capitalinos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por donde arribó al país el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Incluso, opinó que "no es una casualidad" que justo el día que llegaba Morales a México para recibir asilo político, los inconformes se hayan organizado para protestar, "ahí hay alguien que está meciendo la cuna, ya nada más es decir de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación".

Al preguntarle su opinión sobre la protesta de policías federales en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, indicó que ya dio la instrucción para que haya diálogo con los inconformes y se atiendan las peticiones, a fin de que a quien no quiera estar en la corporación se liquide conforme a la ley y no se despida a nadie.

REUNIÓN CON EVO

El presidente López Obrador elogió hoy los resultados de Evo Morales como presidente Bolivia, reiteró que fue una buena decisión concederle asilo en México y no descartó reunirse con él "si es necesario".

"Cumplimos con un deber político y moral. Hicimos lo que consideramos justo y humano, no tengo nada qué ocultar respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales", señaló.

"Lo considero un buen gobernante, aunque esto no es lo que nos llevó a la decisión que tomamos, se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente", agregó.

López Obrador resaltó que "el presidente indígena dejó muy buenos resultados y ojalá se conozca cómo se comportó la economía, cómo sacó a Bolivia de ser un pueblo con mucha pobreza y marginación, como lo sacó adelante".

HACKEO A PEMEX

Luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió un hackeo a sus sistemas computacionales que causaron afectaciones administrativas y en la distribución y almacenamiento de combustibles, el presidente López Obrador señaló que el ataque cibernético no fue tan grave.

El mandatario federal indicó que el hackeo a Pemex fue similar al que se registra en bancos u otras instituciones a nivel mundial, por lo que descartó que se presenten problemas mayores.

"Pareció que se dio, no fue tan grave, además no logran nada porque se está trabajando y si hay delitos se persigue y se castiga a responsables, pero es parte de los obstáculos que debemos enfrentar. No hay problemas mayores", dijo López Obrador.

El Ejecutivo federal afirmó que se busca la forma de garantizar más seguridad digital para los sistemas de la empresa del Estado, y aseguró que la producción petrolera va en crecimiento, pues se producen un millón 720 mil barriles diarios; además de que este año no registró una baja.

"Se está recuperando la producción petrolera, por primera vez en 14 años no se ha caído la producción petrolera, al contario vamos a cerrar el año con 50 mil barriles diarios adicionales", expuso.

"La tasa de rendimiento de los bonos de Pemex ha bajado. Esto es buena noticia, o sea no se tiene que pagar más intereses por la deuda porque los inversionistas tienen confianza en lo que se está haciendo para el rescate de Pemex", agregó López Obrador.

EL AGUA

El presidente López Obrador aseguró hoy que durante su gestión no se privatizará el agua y pidió que se revisen las legislaciones en los estados donde su manejo sí pasó a manos de particulares.

El mandatario aseguró que anteriormente se intentó hacer privado el acceso al líquido, sin embargo, no se logró porque hubo movilizaciones cuando él estaba en la oposición.

"Hubo protestas, no pasó a votación a la Cámara, porque incluso tenían mayoría y podrían aprobar la privatización del agua. Fueron de las pocas cosas que se pudieron detener, no tuvimos suerte en la reforma laboral, energética", recordó.

"No pudieron modificar la Constitución, está muy remota esa posibilidad, no existe ninguna posibilidad de que se privatice el agua", reiteró López Obrador.





