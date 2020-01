Protesta de ONG y expertos congela intento de reforma judicial

Especialistas en derechos humanos y seguridad nacional consideraron que las iniciativas de Reforma Constitucional y las ocho Leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Fiscalía que presentaría la Fiscalía General de la República (FGR) en el Senado, son paradigmas que nos remiten un sistema inquisitivo peor al que se tenía antes de 2008 cuando inició la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el país.

Los expertos comentaron que, en lugar de mejorar la impartición de justicia en el país, los cambios que propone la FGR y el gobierno federal, frenan la investigación y alientan las violaciones al debido proceso, por lo que instaron a las autoridades a escuchar a las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil. Los documentos entregados se presentan íntegros al final.

Esto implica que las autoridades puedan realizar detenciones arbitrarias sin investigaciones judiciales previas. También, el realizar cateos a domicilios sin órdenes judiciales, comentó Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad nacional del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede).

"Ya se ha comentado que hay pocas capacidades económicas para la fiscalía, sin embargo, se están guiando por lo fácil. Esto implica que las autoridades puedan caer en detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos y al debido proceso", agregó.

Édgar Cortez del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia, dijo que la propuesta fue hecha sin la participación de diálogo de las organizaciones de derechos humanos, y ni siquiera se tuvo un acercamiento con el fiscal.

"La ley que se quiere reformar no fue planteada con el conocimiento de las organizaciones, sino de la propia institución. El fiscal no ha implementado, prácticamente nada de lo que está establecido en la ley. Entonces en ¿qué ha trabajado el fiscal?", añadió.

Susana Camacho, Coordinadora General de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que no sólo es la Ley Orgánica, sino un paquete de leyes, entre ellos, una Reforma Constitucional.

"¿Dónde se presentan las mayores violaciones a derechos humanos?, creo que están en Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, en la de Amparo y en la de Ejecuciones. Lo que se plantea es una figura de pesos y contrapesos para el fiscal. Solo hay un punto que me parece rescatable es la ampliación de la acción penal, pero de ahí, no veo otro punto bueno. Las iniciativas nos regresan al pasado", agregó.

"Es peor que el sistema inquisitivo que teníamos antes, porque con esta iniciativa se borra figura del juez de control y se le da paso a juez de instrucción que será juez y parte en los juicios. Esto elimina esa figura y abre la puerta a violaciones en el debido proceso", consideró.

Armando Rodríguez dijo que no hay nada bueno en la propuesta, al contrario, desde el año pasado se ha visto una tendencia al populismo punitivo, "que se basa en darle más herramientas a las autoridades sin hacer investigación, y lo que este país necesita es investigación de todos los niveles de las procuradurías y fiscalías del país".

"El fiscal ya tenía que haber entregado un plan de persecución y transición sobre cómo se van a generar los cambios, cómo va a desarrollar planes de investigación. Puede que el cambio de Procuraduría a Fiscalía no sirvió de nada, todo sigue igual. No hay un proceso para cambiar a la institución, su funcionamiento y organización. En lugar de corregir esos errores, vamos a cambiar la ley. Esperemos que el fiscal nos informe en que ha cambiado la institución, cuáles son las medidas para mejorar la justicia del país. Los documentos que presentó hoy, es un paradigma regresivo, que nos regresa al sistema inquisitivo que teníamos antes de 2008, darle facultades al Ministerio Publico, y no para que haga bien su trabajo, sino para realizar tropelías", dijo Edgar Cortez.

La propuesta de la FGR y del gobierno federal que fue pospuesta para el 1 de febrero próximo originó diferentes posturas de organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Proh)

La organización consideró que la reforma abre la posibilidad de incrementar los delitos a través del arraigo, así como de validar pruebas ilícitas.

Eliminar figuras centrales para la justicia oral, como fundir a los jueces de control con los que emiten las sentencias, ampliar el régimen de excepción en delincuencia organizada (que permite llevar un proceso penal con menor cuidado de derechos) a otros delitos, sin criterios acotados y crear una jurisdicción especializada para conocer delitos cometidos por jueces federales, que puede amenazar la independencia judicial".

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ramón Cossío, escribió en su cuenta de twitter, que fue lo mejor el posponer las iniciativas de reforma, ya que eran inconstitucionales.

"Fue razonable que se haya pospuesto la presentación de las iniciativas de reforma penal. Muchos de los elementos de los documentos que circularon en redes, eran claramente inconstitucionales o inconvencionales".

El martes, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó a través de su cuenta de twitter que se actuará con responsabilidad y apertura al momento de analizar las iniciativas

El paquete legislativo sobre procuración de justicia que se presentará mañana al @senadomexicano será conocido hasta ese momento; por ahora, lo que se exprese es mera especulación. Actuaremos con responsabilidad y apertura, sin regresión, ni afectación a derechos fundamentales.

Luego de las diferentes posturas negativas que originaron las iniciativas, Monreal dijo este miércoles en el Senado que: "les comentamos que no impondremos normas que afecten derechos fundamentales, escucharemos a todos, intelectuales, académicos, investigadores, sociedad civil, organismos y colectivos".

LOS DOCUMENTOS

