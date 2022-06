Protesta comunidad judía por dichos de AMLO contra Alazraki; esto les contestó

Ante las condenas de la comunidad judía, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este jueves a judíos que se oponen a su gobierno de "hitlerismo", por tener un pensamiento conservador, según su perspectiva.

El mandatario defendió haber llamado "hitleriano" al publicista mexicano judío Carlos Alazraki por aparecer en un video en el que él y otros opositores critican la llegada de venezolanos e inmigrantes "ilegales" al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El presidente argumentó en su rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional que tiene muchos amigos judíos que "son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena".

"Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso (licencia) para poder dañar, afectar, un movimiento de transformación nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo, y repito su hitlerismo", sostuvo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció ante el posicionamiento de la comunidad judía por el comentario contra el comunicador Carlos Alazraki. https://t.co/E7590oTirb pic.twitter.com/ybiJI4EAbq — La Silla Rota (@lasillarota) June 30, 2022

López Obrador desestimó el pronunciamiento del Comité Central de la Comunidad Judía de México, que el miércoles condenó que el presidente haya utilizado el término "hitleriano" para referirse a Alazraki.

El mandatario reiteró este jueves su crítica de que el cineasta "es seguidor del pensamiento de Hitler" al exhibir un nuevo video en el que el publicista aparece con su "adversario de tiempo atrás", el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Roberto Madrazo.

"No existe Hitler, y qué bueno, y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni con Franco, ni con Pinochet, ni con Stalin, pero ese pensamiento está ahí y miren él mismo", mencionó el presidente.

El líder mexicano señaló que el nazismo y el fascismo están presentes en el origen de los partidos conservadores en México, al mostrar una imagen en su conferencia sobre la portada del libro "La raíz nazi del PAN (Partido Acción Nacional)", la mayor fuerza de oposición.

A pesar de sus críticas, reiteró que él "respeta mucho a la comunidad judía", y tiene "muy buenos amigos en la comunidad judía".

AMLO LLAMÓ "HITLERIANO" A ALAZRAKI

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "hitleriano" al comunicador y publicista Carlos Alazraki durante su conferencia mañanera.

"En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe", dijo López Obrador.

En una carta, la Comunidad Judía de México rechazó el uso del término "hitleriano" para referirse a alguien, por lo que indicó "Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable".

















¿POR QUÉ LE DIJO "HITLERIANO" AMLO A ALAZRAKI?









El comentario del presidente ocurrió luego de que presentó un fragmento del programa Desayunando conducido por Alazraki en el canal de Youtibe Atypical Tv transmitido el 16 de junio en el que también estuvo acompañado de Beatriz Pagés y Javier Lozano.

Durante su intervención, Pagés, quien es directora de la revista Siempre!, señaló: "están ocurriendo cosas muy raras en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque ahí también hay aviones venezolanos, cargados de venezolanos, están llegando a México sin pasar migración".

"Entonces, estamos llenos de ilegales, gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué vienen a hacer a México", dijo la periodista. A su vez Carlos Alazraki aseguraba que eso era verdad.









ESTE es EL PROGRAMA de @AtypicalTeve QUE AMLO PROMOVIÓ en la #MAÑANERA!! Muchas gracias SEÑOR PRESIDENTE Solo le quiero pedir UN FAVOR... ¡¡ PÍDALE A TODOS QUE SE SUSCRIBAN Y NOS DEN LIKE !! https://t.co/pD7MuuWXFk — Carlos Alazraki (@carlosalazraki) June 29, 2022

















Ante los dichos del mandatario, diversas personalidades del entorno político, incluso la comunidad judía condenó dicho calificativo.

Solo un ignorante y un mierda le puede llamar "hitleriano" a un judío. Y ya si eres el presidente de un país, pues es intolerable.

Estamos en manos de un loco.

Mi solidaridad para mi amigo @carlosalazraki — Juan Pablo Fernández (@JuanPabloFdz) June 29, 2022

Hoy, el presidente de todos los mexicanos llamó "Hitler" a un miembro de la comunidad judía.



El mismo que reclama respeto para la dignidad de un capo, al que llama por su nombre mientras repudia el mote de "El Chapo".



Mi solidaridad absoluta con @carlosalazraki y la CJ en Mx — Carla Erika Ureña A. (@CarlaEUrenaA) June 29, 2022