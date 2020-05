Proponen semáforo para reactivación económica

La próxima semana se anunciará el plan de reapertura con fecha tentativa del 17 de mayo en zonas no afectadas por la covid-19. (Archivo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó durante su conferencia matutina de este jueves que el lunes 11 de mayo se llevará a cabo una reunión de análisis y propuesta para empezar a abrir el país, la cual contempla hacerse bajo un modelo de semáforo. El plan se anunciará la próxima semana.

"Ayer que nos reunimos se habló de una especie de semáforo, una aportación que hizo Marcelo Ebrard, de poner en verde condenó hay problema, amarillo de sí hay contagios pero pocos y el rojo donde sí hay problemas, y a partir de ahí comenzar a ver las actividades económicas, cuáles: industria de la construcción, las empresas de exportación, la rama automotriz, el turismo y otras actividades, desde luego esto incluye el regreso a clases que también tiene que ser escalonado, cuidado. Todo debe de ir acompañado de un protocolo de salud", precisó AMLO desde Palacio Nacional.

En este sentido, se mantiene el 17 de mayo como propuesta de reinicio pero sólo en municipios donde no hay casos de covid-19 y donde no tienen vecindad - en todas sus colindancias- con municipios que tengan contagios confirmados.



"Ahí con mucho cuidado con cercos sanitarios, ahí podríamos, esto a depender del comportamiento de estos días, iniciar actividades", dijo.

En cuanto a sectores industriales, expuso que serían el de la Exportación, Automotriz y Turismo, los primeros en abrir, "lo que incluye el regreso a clases, que también tiene que ser escalonado, cuidado, todo tiene que ir acompañado de un protocolo de salud".

REFUERZO A ESTADOS

Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala serán los estados en los que se reforzaráel plan contra la pandemia, debido al creciente número de casos, informó el mandatario.

Asimismo, en Baja California y Quintana Roo se reforzarán la plantilla de médicos especialistas y el equipo médico, dijo y precisó que el día de ayer se enviaron ventiladores a dichas unidades.

CRÉDITOS A LA PALABRA

En cuanto a los créditos a la palabra que el gobierno federal canaliza a través de las instituciones bancarias Banorte, Banco Azteca y Santander en apoyo a las mipymes, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró que el dinero se va a dispersar respetando la sana distancia y avisando a las personas sobre la sucursal bancaria y el horario al que tienen que asistir para recoger su apoyo de 25 mil pesos.

Detalló que en total el gobierno busca otorgar 2 millones de créditos de 25 mil pesos orientado a microempresarios y agentes de la economía local con el fin de conservar el empleo.

El programa cuenta con 3 meses de gracia y un plazo de 33 meses.

"No podemos hacer una dispersión masiva como nos hubiera gustado porque queremos cuidar también la salud de las personas", dijo la funcionaria esta mañana.

En cuanto al avance, Márquez Colín precisó que hasta el momento, se han identificado a 911 mil 98 empresas que cumplen con los requisitos para acceder al crédito.

Además de que se han dispersado 282 mil 566 créditos a los bancos referidos, de los cuales 21 mil 702 han sido cobrados. Lo que da un total de 542 mil millones 550 mil pesos.

Por tipo de actividad, 61% de los créditos entregados han ido para el sector Comercio, desde tiendas de abarrotes hasta locales de antojitos; 21% se ha orientado a la industria de los Servicios, como talleres automotrices y estéticas; mientras 18% ha sido canalizado al sector de la Producción, de la industria textil, panaderías, entre otros.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, expuso que de los 127 mil 626 empresas con trabajadores afiliados al IMSS, sólo 115 mil 350 han sido aprobadas para recibir un crédito por parte del gobierno federal.

"La inyección a estas economías, que son empresas de 1 a 10 trabajadores, lavanderías, tintorerías pequeños hoteles, comercios, es de 2 mil 833 millones 750 mil pesos en 13 días. Estamos seguros que con ese dinero van a tomar muy buenas decisiones", declaró Robledo.

Cerca de 24 instituciones financieras diferentes se han encargado de la dispersión de los créditos. La mayor parte de los beneficiarios son servicios para empresas, alimentos y comercio.

RECHAZA PROPUESTA DEL CCE

Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a cargo de Carlos Salazar Lomelín recomendara al gobierno federal contraer la mayor deuda pública para la recuperación económica ante la crisis por covid-19, Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad al argumentar que dicho tipo de deuda se heredaría a las futuras generaciones.

"No queremos endeudar al país porque son deudas que vamos a heredar a las futuras generaciones, a veces se olvida que toda la deuda pública se traslada de generación en generación, toda la deuda que se contrajo en la época de Santa Ana fue el pretexto para que nos invadieran los franceses", expuso el mandatario durante la conferencia matutina de este jueves.

"Las deudas personales terminan cuando uno se muere, pero la deuda pública no", agregó. "Ojalá y se pensara un poco sobre estos temas".

"No puede ningún grupo imponer su política, corresponde al estado, corresponde al gobierno federal. Con todo respeto nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo. no van a haber rescates para potentados, si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios, o los accionistas", precisó.

"Es una gran injusticia, es una inmoralidad utilizar al estado para rescatar a empresas o a instituciones financieras en quiebra, si se trata de rescate pues hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan".

Expuso, en contraste, que para paliar el impacto económico de la pandemia en sectores vulnerables de la población se han fortalecido los programas prioritarios de su gobierno, en especial el de créditos a la palabra, para orientar recursos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipyes).

