Propone SHCP que Bienestar cambie dólares de migrantes

La Secretaría de Hacienda propuso en el parlamento abierto sobre la controvertida Ley Banxico, un proyecto para que el Banco del Bienestar resuelva el problema del cambio de dólares a migrantes en sustitución de la banca comercial. Y sugirió continuar con los trabajos de un grupo bilateral con integrantes del banco público y privado tanto de Estados Unidos como de México. La propuesta dio un giro al debate sobre el tema.

Aunque la participación del secretario Arturo Herrera era una de las más esperadas (pues en diciembre habló de los riesgos de aprobar la ley Banxico en el Congreso), él no participó en el parlamento abierto y envío en su representación a Jorge Meléndez, titular de la unidad de banca y ahorro. "Consideramos que la problemática no se origina porque los bancos en México tengan problemas operativos para exportar dólares, sino por la falta de acceso a bancos y otras alternativas del sistema financiero", planteó.

Sugirió a la banca privada tomar medidas de inclusión financiera a la comunidad migrante. "Para ellos debe ser factible abrir cuentas desde el exterior sin problemas de identificación", dijo y adelantó que el proyecto de este trabajo bilateral se realizó en conjunto con el Banco del Bienestar y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. "La comunidad migrante no puede esperar a que los bancos comerciales trasladen sucursales bancarias a sus comunidades con el apoyo del Banco Central", dijo.

Explicó que en las últimas semanas visitaron -en conjunto con funcionarios de la CNBV-, comunidades de migrantes en Puebla en las que constataron que el tipo de cambio que se les paga por dólar en casas de cambio, es muy bajo en comparación a las transferencias electrónicas. Destacó que una parte de los migrantes prefiere enviar su dinero físicamente a México, a través de emisarios, por desconfianza a las instituciones financieras.

Juan Pablo Graf, titular de la CNBV, respaldo al representante de Hacienda. Detalló que la propuesta de inclusión financiera del gobierno federal es aumentar el número de bancos y cajeros por municipios, de 77% en 2018; al 90% en 2024. "La expansión de las sucursales bancarias, incluidas las del Banco del Bienestar y la red de corresponsales, son las principales líneas de acción para lograr esta meta", afirmó. Otra parte del planteamiento es que los migrantes puedan abrir cuentas bancarias vía remota.

En general, la propuesta fue bien recibida por los representantes de la banca privada.

En diciembre La Silla Rota dio puntual seguimiento a este tema en la Cámara de Diputados, toda vez que la iniciativa para que Banxico asumiera el cambio de dólares de la comunidad migrante en ventanilla, fue a propuesta de Banco Azteca quien no pudo concretar esta medida por no tener un representante en Estados Unidos.

LOS MIGRANTES DIJERON...

"Ni el internet les sirve en México", lamentó Héctor Escobar quien contextualizó que los legisladores mexicanos "sueñan" con modificar el sistema bancario internacional. Afirmó que la propuesta suena muy bien, pero que no planeta medidas concretas en los cómos. Descartó que el gobierno mexicano pueda poner internet y servicios bancarios "en un cerro", dijo. "Si no vemos el apoyo de ustedes, podríamos dejar de enviar remesas para que nos valoren como migrantes... No es política ni se trata de partidos... Olvídense de las transacciones electrónicas, nosotros llevamos dinero en efectivo a nuestros pueblos, y no puedes cambiar aquí, ni puedes cambiar allá... Piensen lo que van a hacer, el petróleo no es el futuro sino nosotros. Nosotros mantenemos a México".

Juan José Estrada de la secretaría del migrante en Zacatecas, dijo que en Estados Unidos esta comunidad utiliza el esquema de uniones de crédito; y sugirió políticas públicas locales para el intercambio de remesas.

AMB: CAMBIÓ DE DISCURSO

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México cambió su discurso. De la postura neutra que sostuvo en diciembre (siendo también presidente de Banco Azteca, la institución financiera que sería principal beneficiada con las reformas a esta ley), se enfocó ahora a resolver una problemática social.

"Un número no menor de migrantes no tiene posibilidad de cambiar sus dólares legítimamente ganados en el mercado formal tipos de cambio competitivos", precisó que al cambiar sus dólares en restaurantes, gasolinerías o casas de cambio reciben un 10% menos del valor que en un banco comercial. Citó que en 2020 ingresaron al país 7.7 mil mdd y afirmó que el 20% (1.6 mil mdd) de estos fueron cambiados a pesos en casas de cambio por lo que se perdieron 3.2 mil mdd. Niño de Rivera estimó que las remesas que llegaron por vía electrónica en 2020 llegaron a 40 mil mdd, aunque mañana se dará la cifra oficial.

Propuso integrar a los migrantes a la bancarización en México, mediante apertura remota utilizando como identificación la matrícula consular; y promoviendo los pagos digitales en sustitución del uso del dinero en efectivo.