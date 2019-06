Promueve gobierno pensiones a adultos mayores con faltas de ortografía

REDACCIÓN 11/06/2019 02:07 p.m.

La subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, promueve pensiones de adultos mayores con faltas de ortografía.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, la subsecretaria compartió el caso de don Placido, quien decidió dejar el campo y la vida de jornalero para dedicarse a preparar y vender tacos.

Pero, lo que resalta en el clip que dura 51 segundos, son las faltas de ortografía que se logran apreciar en los subtítulos.

"Pues era jornalero, trabajador de peón, pues en ese entonces nos pagaban cualquier cosita, cinco pesos. Nos daban un sueldesito de 35 o 40 pesos por semana", se lee en el relato de don Placido.

"Siempre he vendido taquitos, siento alegría, siente uno bonito, no me diga cundo viene la gente de fuera, se agarra uno a platicar con ellos y de aquí y de allá y esta uno contento, feliz", fueron otras de las faltas de ortografía que publicó el gobierno en el video .

Desde hace 42 años don Placido decidió dejar el campo y la vida de jornalero para dedicarse a preparar y vender tacos que con gusto sirve a sus clientes siempre con una sonrisa. #PensiónAdultoMayor pic.twitter.com/QBR3umIPT7 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) 11 de junio de 2019

