Promocionales de partidos no saldrán en horarios con más rating: TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se establecían los horarios y franjas de transmisión de spots promocionales de los partidos políticos durante el período ordinario, previo a las campañas electorales para los comicios del próximo 6 de junio.

El acuerdo INE/CG692/2020 fue impugnado por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, así como por concesionarias del sector. El fallo del TEPJF a favor de la controversia se dio por mayoría de votos.

En sesión pública no presencial el órgano jurisdiccional observó que el Consejo General no actuó en el marco de lo establecido por el Reglamento de Radio y Televisión, mismo que señala como un parámetro válido para la distribución de los promocionales de los partidos políticos los horarios de mayor audiencia; sin embargo, el criterio aplica únicamente para las campañas electorales, no así para la etapa de período ordinario en el que actualmente estamos. Las campañas electorales comprenderán del 4 de abril al 2 de junio de este año.

EL ACUERDO DEL INE

El 21 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo para convalidar lo hecho previamente por el Comité de Radio y Televisión, respecto del modelo y franjas para los horarios de transmisión de los promocionales de los partidos políticos. Argumentó que esto no generaría un impacto negativo en la administración de la prerrogativa.

El consejero electoral Ciro Murayama contextualizó que con esta medida el INE buscó compensar de manera positiva la reducción en tiempos oficiales tras el decreto del Ejecutivo en abril, en el que renunció a ellos.

"Tenemos una pérdida para el Estado mexicano de 11.4 millones de anuncios acumulados desde el 15 de mayo a la fecha", puntualizó. "Ojalá que la Corte se pronuncie en esta materia pues tiene el tema desde hace medio año", publicó La Silla Rota.

LA APELACIÓN

Ante el acuerdo del INE, diversas concesionarias de radio y televisión, así como la CIRT, interpusieron recursos de apelación. Esta última consideró que la decisión del INE causa agravio a sus agremiados, ya que debió consultar antes de realizar las modificaciones en la asignación de promocionales, pues ello implicaba un perjuicio en los tiempos comercializables.

Señalaron, además, que la decisión del Consejo General contraviene la norma electoral y es violatorio de los principios de legalidad y certeza jurídica, pues impone la obligación de transmitir promocionales de forma arbitraria.

Los magistrados, al realizar el análisis correspondiente, consideraron que los reclamos son fundados y suficientes para revocar el acuerdo del INE, debido a que fue excesiva la distribución de promocionales.

Resaltaron que aún y cuando en el acuerdo del Consejo General se hace referencia a una situación imprevista y extraordinaria, se estima que se trata de una expresión genérica, pues no hay una justificación del uso excepcional de criterios relativos a audiencia en la distribución de promocionales correspondientes al periodo ordinario.

Por todo ello, la Sala Superior decidió revocar el Acuerdo del Consejo General del INE.





