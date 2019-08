"Prometo no llevar mariachis": Preciado quiere la Mesa Directiva

Jorge Luis Preciado se ríe cuando se le pregunta que si en caso de llegar a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, volvería a llevar mariachis, como hizo el 5 de febrero de 2014 en la oficina que ocupaba en el Senado, lo que algunos interpretaron como una serenata para su novia, y que el aseguró era para festejar el Día de la Candelaria con los trabajadores del Senado.

"Eso ya fue aclarado en su momento. Festejé el día de la Candelaria a los trabajadores y sacaron que no era el día de la Candelaria y dijeron que era cumpleaños de mi mujer y coincidía con su cumpleaños y sacaron el chisme que se lo festejamos", dice el legislador panista en entrevista con La Silla Rota.

"Pedimos las disculpas correspondientes. Está aclarado y superamos ese impasse y sacamos grandes reformas y la cámara merece mis respetos. Hemos madurado, llegué al Senado a los 39 años, ahora tengo 47 y ya no estamos para improvisar, no estamos para cualquier desfachatez", reconoce.

Preciado se apuntó a la convocatoria para dirigir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política le corresponde al PAN. El ex senador afirma que tiene todos los merecimientos para presidir el órgano, y recuerda que ha sido cuatro veces diputado, dos local y dos federal, ya fue senador, donde se convirtió en el coordinador de la bancada pese a la oposición de compañeros suyos que pertenecían al círculo calderonista y que para descalificarlo hasta su color de piel criticaron.

Preciado se sostuvo como coordinador y presume que fue parte de las discusiones de las reformas acordadas por los partidos en lo que se conoce como el Pacto por México.

Por su experiencia legislativa fue que se apuntó a la sui generis convocatoria panista que prevé que en el año que le tocará la Mesa Directiva Al PAN, el cargo se divida entre un hombre y una mujer, seis meses cada uno.

Sin embargo, antes de ser electo, el diputado reconoce que hay que esperar a que Morena cumpla su palabra de soltar la Mesa Directiva, pues la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, ha declarado que no podrían soltarla, al considerar que tienen la mayoría calificada. Sin embargo, confía en que eso no pasará.

"Nos quedamos con tranquilidad y estamos en la certeza de que va a cumplir su palabra".

Preciado sabe que a lo largo de su trayectoria ha sido cuestionado e incluso que cuando alguien busca un cargo público, se le reviven cosas. Cuestionado sobre algunas acusaciones de que en algunos hoteles suyos había trata de personas, o de algunos audios donde supuestamente le pedía a su joven novia que abortara, dice que fueron ataques de sus adversarios cuando fue candidato a la gubernatura de Colima y afirma que todo fue falso. Incluso, presume estar feliz porque va a volver a ser padre.

"Se ha ventilado siempre, en una campaña sacan hasta lo que no se hizo, eso fue aclarado. No hay denuncia de nada, fue un escándalo que inventó el PRI para dañar mi imagen en el proceso electoral de 2015 y 2016. No existió nada de eso, fue al calor de la campaña, no fue un hecho real, fue más de campaña negra para dañar la buena campaña que llevábamos en Colima para ganar la gubernatura, incluyendo las grabaciones inventadas que fueron hechas al calor de una campaña electoral donde el PRI pretendía ganar la elección y al final lo lograron, no en base a estas descalificaciones sino en la compra de votos. Tenemos la conciencia tranquila, sabemos que nada de eso existió, y afortunadamente tengo una extraordinaria relación y voy a ser papá en octubre con mi mujer. Estamos felices y tranquilos de que esa situación que nos inventaron haya quedado en el pasado y la tomamos como lo que fue, un escándalo de campaña electoral que se utiliza para denostar a los contrincantes, aunque no sea real", detalla.

Agrega que tiene cinco años de casado, que tiene tres hijos de su primer matrimonio y cinco nietos.

"Me encantan los niños, ese pinche invento fue solamente para dañar mi imagen, pero yo trato en la política de mantener a mi familia al margen, no me gusta que me involucren en los temas políticos porque en esto lamentablemente los amigos son de mentiras y los adversarios de a de veras", remata el tema.

TENGO EL PERFIL ADECUADO

Apenas toma la llamada, Preciado responde de buen humor sobre cómo está. "A toda madre, no hay por qué enojarse" dice.

Pero al entrar en materia y cuestionarle qué lo impulso a anotarse en la convocatoria del PAN, explica el proceso.

"La ley orgánica establece en artículo 17 que la Mesa Directiva será rotativa entre las fuerzas políticas respectivas. Inicia Morena, pero luego de acuerdo con la ley iría Acción Nacional (PAN) al frente. La segunda premisa es que hay un acuerdo del año pasado que firmó el coordinador de Morena, Mario Delgado que establece que el primer año ellos presidirían los dos órganos de la Cámara, pero al siguiente año la mesa recaería en Acción Nacional".

Bajo el supuesto de que Mario Delgado cumplirá su palabra, añade que la bancada de su partido definió una convocatoria para que aquellos interesadas e interesados en participar se sometieran a la voluntad de los 78 diputados que integran la fracción y además se tomó la decisión de que la mitad del año para un hombre y la otra para mujer, y aunque primero le iba a corresponder a alguien del sexo femenino, la semana pasada se modificó para que fuera indistinto, aclara.

"Decidí inscribirme por tres razones. Para quienes hemos sido legisladores llegar a presidir la Mesa es algo extraordinario, en virtud de que estamos buscando la forma de llegar a la posición más importante que puede llegar un legislador en su vida política y la Mesa directiva es una posición más importante".

Refiere que, por su experiencia legislativa, sobre todo en el Senado donde ya presidió la Mesa Directiva, la Jucopo senatorial y presidió el Instituto Belisario Domínguez, tiene la capacidad para presidirla en San Lázaro. Pero al insistírsele sobre la posibilidad de que Morena no la ceda, admite que sí, que está latente.

"Todo puede pasar. Es claro que dentro de los grupos parlamentarios hay algunos que piensan distinto. Pero hay que señalar dos inconsistencias de Padierna, que dice que la mayoría de los ciudadanos les dio la mayoría en la Cámara, lo cual no es necesariamente cierto, le dieron muchos votos, pero no la mayoría. Ésta la construyeron a partir de diputados de otros grupos que se sumaron a ellos, los del Partido del Trabajo y Encuentro Social que les soltaron diputados para su mayoría artificial. No es una mayoría que se haya construido desde las urnas. Eso no pasó, solo ganaron 35 por ciento de los votos".

Considera que la oposición debe tener voz en la Mesa Directiva y recordó cuando los que ahora forman Morena estaban en el PRD se quejaban de que no tuvieran lugar en los órganos de dirección legislativa y argumentaban que la pluralidad pasaba por tener representación.

"Hoy su discurso es contradicho, Padierna dijo que los diputados del PAN solo ganaron 5 distritos, pero fue la mitad; aun con representación proporcional llegas con votos de tu partido. Deben ser escuchadas las minorías en las cámaras. La reforma política del 77 de Jesús Reyes Heroles implicaba que las voces disidentes se fueran a cámara y no se quedarán en las armas. El modelo funcionó y vale la pena conservarlo y que las minorías sean respetadas".

Al preguntarle por qué sus compañeros deberían votar por él, responde que a la Mesa Directiva no se llega a aprender, sino que debe estar alguien fogueado que domine el Derecho Parlamentario.

"Tengo el perfil adecuado, soy abogado, tengo maestría en administración pública y la experiencia de haber negociado las grandes reformas, estuve en la vorágine del Pacto por México que cambió el rostro a México. Sí vale la pena aprovechar a los que ya tuvimos cierta experiencia".

- ¿Cree que la conducción del presidente de la Mesa ha estado a la altura?

- Ha estado a nivel, pero cuando los vicepresidentes asumen el cargo han estado parciales hacia una mayoría que no tendría que ser. La Mesa directiva tiene que respetar la ley, si no te gusta cambia la ley, pero no te impones sobre la ley.

- ¿Puede llenar la silla de Muñoz Ledo?

- Por supuesto, estoy calificado. Dependo de dos cosas: del grupo parlamentario y de la mayoría calificada de los diputados; ahora soy candidato. Si morena no cumple su palabra no, si la cumple sí. Confío en que como Mario Delgado es de Colima, sí la cumpla.

Dice que una mayoría de sus compañeros panistas le han expresado su apoyo, y espera que Mario Delgado sí tenga palabra, y confía que sí, pues es paisano suyo, "y los de Colima no se rajan", con lo que el siguiente paso sería que los diputados en pleno lo elijan para alcanzar su sueño.

rgg