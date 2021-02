Promete Salud medicamentos para niños con cáncer; padres de varios Estados anuncian protestas en Segob

“Lo que no queremos es que ellos recaigan si no tienen el medicamento, por eso ahorita no lo pedimos, lo exigimos”, enfatizó María Guillermina Vieyra Sánchez al salir de una reunión con autoridades del Hospital General de México Eduardo Liceaga. Su demanda es que haya imatinib, medicamento que desde hace ocho meses no le suministran a su hijo.

Un grupo de ocho padres de familia dialogó con la directora general del Hospital General de México, Guadalupe Guerrero, y personal del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en el encuentro manifestaron sus exigencias sobre el desabasto de algunos fármacos oncológicos y sus dudas respecto a la atención en este nuevo sistema.

Al salir, las familias explicaron que en el encuentro las autoridades se comprometieron a que ya no falten medicamentos, incluido el imatinib para el hijo de María Guillermina, a quien se lo dieron durante cuatro meses y desde abril de 2019 lo suspendió porque no hay en el hospital.

“No lo he podido conseguir porque desgraciadamente no está en mis posibilidades, el medicamento que mi niño requiere cuesta 41 mil pesos”, explica María Guillermina, quien ahora tiene esperanza porque en el Hospital General le dijeron que ya se lo van a suministrar.

Su hijo de 16 años fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda el 25 de mayo de 2017, explica que lo han atendido bien, pero el problema es que ya no le siguieron dando el tratamiento con este fármaco.

“Obviamente tiene que tomarlo hasta terminar su tratamiento, sin el medicamento pueden recaer. Afortunadamente, mi hijo se ha sentido bien, pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana”, dice esta mamá.

Las familias de niños y adolescentes que son atendidos en el Hospital General de México salieron satisfechos de la reunión con la doctora Guerrero, ya que ella y el personal que estuvo presente les aseguraron que van a realizar las acciones necesarias para que no falte el medicamento y el material para las quimioterapias. Asimismo, les aclararon que la cobertura con el Insabi incluye el tratamiento de sus hijos, la hospitalización y atención en urgencias.

Sin embargo, no en todas partes se vive esta misma situación. Este martes, padres de niños con cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, de La Raza, del 20 de Noviembre, del Hospital de Ixtapaluca, y de estados del país como Oaxaca, Puebla, Guerrero y Baja California realizarán una caminata hacia la Secretaría de Gobernación para desabasto.

Israel Rivas, padre de Dhana que tiene leucemia linfoblástica aguda y es atendida en el Hospital Infantil de México, indicó que la caminata saldrá de este instituto a las 11:00 horas y que serán recibidos en Gobernación para instalar mesas de atención en las que participará personal de la Secretaría de Salud, del Insabi y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"Nosotros del Hospital Federico Gómez ya tenemos medicamento, pero ellos no", dijo Israel, quien añadió que con esto se abre un canal de comunicación para que las autoridades les expliquen qué está sucediendo y por qué han faltado estos fármacos.

“Queremos saber qué está pasando y que no nos sigan mintiendo, hacerle presión, a ver gobierno, no nos eches la culpa a los papás, no le eches la culpa a nuestros médicos a ver, toma las riendas y responsabilízate”, declaró el representante de los padres del Hospital Infantil.

Israel dijo que después del encuentro en Segob planean ir a la Fiscalía General de la República, ya que temen por su seguridad después de que han recibido mensajes con críticas y señalamientos en redes sociales.

El desabasto de medicamentos oncológicos ha puesto en jaque a las autoridades de Salud. La semana pasada la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela aseguró que ya hay vincristina en el Hospital…

(María José Pardo)