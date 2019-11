Promete Fernández luchar por unión de AL; "volvimos y estamos de pie", dijo

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández afirmó que con su triunfo, el de Andrés Manuel López Obrador el año pasado en México y la reelección de Evo Morales en Bolivia, están dadas las condiciones para unificar en un eje a América Latina, y prometió que en su caso va a trabajar para ello.

"Voy a trabajar incasablemente para unir a América Latina, sé que lo mismo quiere AMLO y sé que lo mismo quiere la inmensa mayoría de los latinoamericanos", dijo en la conferencia magistral Desafíos de América Latina, que dio en el anfiteatro Simón Bolívar, del colegio de San Ildefonso.

Explicó que en el caso argentino el peronismo aprendió que debían unirse las fuerzas populares para salvar de la mala política a su país y esa misma enseñanza se puede aplicar para Latinoamérica.

"Eso es lo que debíamos aprender en la Argentina y que lo aprendamos los latinoamericanos, todos los que queramos la Patria grande, la patria con que soñaban nuestros libertadores, porque seguimos siendo la misma patria; seguimos teniendo la riqueza, seguimos teniendo la posibilidad de construir una Latinoamérica más igualitaria, con independencia y autonomía. No hemos perdido la oportunidad, eso nos quieren hacer creer pero estamos de pie, hemos vuelto, vamos a hacer lo que debemos", dijo entre hurras de los alrededor de 500 personas que acudieron al recinto de la UNAM ubicado en el Centro Histórico capitalino.

También cuestionó al neoliberalismo y planteó interrogantes sobre sus líneas de acción.

"¿Cómo pueden ser limitados los derechos de los que trabajan? ¿Cómo puede ser eso si eso nos hizo diferentes? ¿Cómo renunciar a esos derechos para ser mejores?", cuestionó.

Se refirió a los casos de Ecuador y Chile en donde ha habido revueltas sociales de inconformidad por la pérdida de derechos.

"Escuché decir ´Chile es el ejemplo a seguir´. Todos me hablaban del milagro chileno. Yo contestaba ´el único milagro chileno es que la gente no reacciona´", ironizó.

"Una sociedad se construye dando derechos y libertad para todos", aconsejó.

"El gran desafío es dejar de tener el estigma de ser el continente con la mayor desigualdad", reconoció.

"Ha llegado la hora de llevar al continente condiciones de igualdad", anunció.

Fernández, quien fue jefe de campaña de Néstor Kirchner, con quien luego de ganar fue jefe de gabinete y quien además se llevó durante la reciente la elección a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula y quien será su vicepresidenta, relató que conversó con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y recordó que cuando los Fernández gobernaron, así como Correa, o Lula en Brasil, fue una década progresista.

"En ese tiempo América latina entró en ritmo de crecimiento importante". Incluso afirmó que si Lula está preso es porque consiguió el crecimiento de la clase media y la mitad de los brasileños abandonaron la pobreza, lo cual los sectores más privilegiados no se lo perdonaron. La declaración fue vitoreada por el auditorio, entre quienes había una gran cantidad de jóvenes

Incluso dijo que tanto Lula como Correa y Cristina Fernández de Kirchner fueron víctimas del sistema judicial de sus países, pero mientras Correa fue exiliado y Lula preso, con la expresidenta no pudieron porque detrás de ella estaba el peronismo.

También se refirió a López Obrador a quien llamó amigo e incluso le dedicó unas palabras del poeta Atahualpa Yupanqui.

"Decía que un amigo es uno mismo con otro cuero, eso es lo que sentí ayer con López Obrador. Tenemos todas las condiciones para que entre México y Argentina hagamos ese eje que a tantos preocupa y a nadie debe preocupar porque es un eje que va del norte al sur de América Latina para molestar ni perjudicar a nadie, es para llevar al continente igualdad, es un eje para garantizar al continente la democracia que a veces no funciona lo bien que queremos que funcione", criticó.

También consideró que durante mucho tiempo México no había volteado hacia el sur, solo lo hacía al norte, pero con López Obrador ya lo hizo y mencionó que el triunfo del tabasqueño el año pasado fue una bocanada de aire fresco en toda la región.

"Ustedes son muy generosos al hablar de esperanza y bocanada que tuvimos con el triunfo en Argentina, pero la bocanada de aire fresco fue Andrés Manuel López Obrador", reiteró.

Fernández se mostró orgulloso de iniciar su tiempo de presidente en México.

Aunque en el programa original no estaba previsto que Fernández respondiera preguntas, accedió de buen humor a hacerlo luego de que una parte de los asistentes se lo pidiera. Ahí aprovechó para criticar al neoliberalismo, pero aclaró que dicha corriente de pensamiento no incluía favorecer a los amigos, como hicieron los que pronto dejarán el poder en su país, en clara alusión a Mauricio Macri.

"Uno puede ser del neoliberalismo y no favorecer a los amigos".

Fernández refrendó su posición de dar derechos para todos y lo ejemplificó con un hipotético dilema.

"A mí perdónenme, no quiero molestar a nadie, pero si a mí me dan entre los que producen y los bancos, me quedo con los que producen", lo que significó la última ovación porque ahí concluyó su presentación.

Al despedirse el presidente electo argentino accedió a tomarse fotos con las personas que se le acercaron.

VISITÓ A AMLO Y A EMPRESARIOS

Electo el 27 de octubre pasado, cuando derrotó al actual presidente Mauricio Macri, la visita del presidente electo incluyó una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes 4, a las 12 horas, en el Palacio Nacional.

El próximo mandatario argentino también incluyó en su programa reuniones con empresarios mexicanos.

Se trata del primer viaje al extranjero del político peronista en su calidad de presidente electo.

Después de su triunfo, Fernández fue felicitado vía telefónica por el presidente López Obrador, quien también felicitó al presidente de Bolivia, Evo Morales, por su reelección.

"Felicité por teléfono al presidente electo Alberto Fernández, de Argentina, y a Evo Morales, presidente de Bolivia, quienes triunfaron en elecciones libres y democráticas en sus países", publicó el tabasqueño en su cuenta de Twitter el pasado 28 de octubre.

La fórmula que acompañó a Fernández en las urnas fue Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó entre 2007 y 2015 y ahora será la vicepresidenta argentina.

El 10 de diciembre será la toma de protesta.

El presidente electo argentino fue presentado por el coordinador del programa universitario de estudios sobre justicia, democracia y sociedad, John Ackerman.

Al presentarlo, calificó el triunfo de Fernández como contundente, al lado de Cristina Fernández de Kirchner, lo que desató uno de los aplausos más estruendosos del auditorio.

"Argentina y México recuperan su vocación histórica a favor de las transformaciones sociales que exigen a gritos pueblos en la región", dijo el investigador universitario.

Entre los asistentes estuvieron la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnski, la titular de Función Pública y esposa de Ackerman, Irma Eréndira Sandoval, los senadores de Morena Martí Batres y Citlali Hernández y el analista Hernán Gómez Bruera.

¿QUIÉN ES?

El presidente electo de Argentina es abogado, maestro escritor y ha sido juez federal.

Fue secretario de economía durante la administración del presidente Raúl Alfonsín.

Fue jefe de campaña presidencial de Nestor Kirchner en 2004 y posteriormente jefe de gabinete presidencial durante 5 años.

Ganó contundentemente las elecciones en primera vuelta con 48 por ciento de votos

Él mismo se definió como hijo de la universidad pública, a la que defendió, así como la educación gratuita.

Durante la conferencia también dijo que siempre va a reclamar la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, ahora en poder de Gran Bretaña luego del breve conflicto bélico ocurrido en 1982, a finales de la dictadura de Videla.

Se mostró agradecido con México por recibir a compatriotas suyos durante la dictadura. "Los argentinos tenemos una deuda de gratitud eterna con México, los perseguidos por el dictador vinieron acá, los mexicanos solo los abrazaron, gracias México".