Promete AMLO reducción de inseguridad sin pacto con crimen

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que logrará bajar la incidencia delictiva en un plazo corto de tiempo sin necesidad de hacer pactos con el crimen.

En conferencia matutina, el mandatario mexicano comentó que es necesario ir al fondo y a las causas que originan el problema de la inseguridad, por lo que dijo que debe terminarse con la corrupción y la impunidad para poder avanzar.

No, de manera categórica nosotros no vamos a negociar con ninguna banda dedicada a cometer ilícitos, se va a actuar con rectitud, con integridad, no van a haber componendas, está bien pintada la raya, la frontera entre la delincuencia y la autoridad, no va a haber mezcolanza, ni contubernio”, dijo el presidente.

Vamos a avanzar de esta manera, esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra como también llegó a suceder, vamos a aplicar la ley por parejo”, lanzó.

López Obrador se dijo confiado de que, sin corrupción, sin proteger a nadie y sin permitir la impunidad, se va a resolver el problema grave de inseguridad y de violencia en el país.

Recalcó que todos los mexicanos están apoyando a este propósito para poder llevar a cabo un cambio verdadero y la Cuarta Transformación.

Descartó que haya habido acercamientos del crimen con su gobierno pues conocen que tienen como característica a la honestidad.

Al señalar que deben atacar las causas del problema, habló de por qué caen los jóvenes en el camino de la delincuencia.

Si un joven no tiene tutela debido a la desintegración de las familias y son obligados a criarse a la buena de Dios, sin opciones de trabajo y estudio, si se le proyecta un estilo de vida en lo que vale es el lujo barato, la ropa de marca, las alajas, la troca, toda la sociedad de consumo, ‘¡y la Cheyenne apá!, con todas esas cosas, pues como no van a caer en la tentación de las conductas antisociales”, criticó.

