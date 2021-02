Promete AMLO financiar búsqueda de desaparecidos con Austeridad Republicana

Los recursos que el Gobierno Federal logre ahorrar bajo la política de Austeridad Republicana promovida por Andrés Manuel López Obrador se destinarán a la búsqueda de los desaparecidos en México. Así lo dijo este domingo el presidente de la república durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda.

Estamos haciendo un gobierno austero, sin lujos, y vamos a ahorrar, y lo que se libere por la austeridad, se va a destinar a estar justa causa de encontrar a los desaparecidos”, puntualizó AMLO.

En adición, el mandatario se refirió a los más de 40 mil desaparecidos como “la herencia más triste y dolorosa” que su gobierno recibió de las pasadas administraciones.

Durante su discurso, el tabasqueño enfatizó tres compromisos de administración en torno a la búsqueda de desaparecidos. A saber, instó a acelerar el proceso de identificación de los cerca de 26 mil cuerpos que se encuentran en instalaciones forenses; la instalación de las 32 Comisiones de Búsqueda estatales; y a que dentro de tres meses se lleve a cabo una evaluación de los avances en la materia.

Asimismo, López Obrador aseguró que en los próximos días su equipo le entregará un programa especial para la búsqueda de desaparecidos, en el que se incluye la participación de familiares, gobernadores, organizaciones defensoras de los derechos humanos y organismos internacionales especializados.

Al respecto, adelantó que se liberará el presupuesto que se determine en dicho programa para su implementación. “Ese es el compromiso, que no falten los recursos. No hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera”, dijo.

GUARDIA NACIONAL

En el evento de este domingo 24 de marzo, el presidente reiteró su compromiso de no atender el problema de la inseguridad a través del uso de la fuerza. De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, el contexto e índices actuales de violencia derivan de un “abandono” del pueblo mexicano por parte del Estado.

Al hablar sobre la creación de la Guardia Nacional, AMLO apuntó: “No es la ley del cañón, no va a ser ojo por ojo, no va a ser diente por diente. Nos quedaríamos chimuelos todos, a eso apostaron las anteriores autoridades”. “El Estado era el violador por excelencia de los derechos humanos”, agregó.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno atenderá las causas de origen de la violencia e inseguridad, por lo que garantizará la creación de empleos, el aumento de salarios y oportunidades laborales para los jóvenes.

En específico, dijo de la corrupción como el problema central del país. “Si acabamos con la corrupción vamos a lograr el renacimiento de México”, concluyó.

