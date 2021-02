Promete AMLO a familiares de los 43 crear comisión de la verdad

No estoy de acuerdo con los que dicen que si se aclara lo que sucedió aquí en Iguala en esta región se va a afectar al ejército a las instituciones no comparto ese punto de vista si se conoce toda la verdad y se hace justicia en vez de debilitarse de afectarse al ejército se le va a fortalecer como una institución al Servicio del pueblo no para reprimir al pueblo de México (…) Nada de sospecha, Justicia”, destacó.