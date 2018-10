Prohibirá AMLO que precio de obras incremente exponencialmente

ALBERTO OAXACA / REDACCIÓN 14/10/2018 08:58 p.m.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que hará cambios a la ley para prohibir a las empresas que construyan obras incrementar el precio final de los proyectos.

Al final la obra que se concursó en mil millones termina costando dos mil o tres mil millones, eso se acabó, es más, les adelanto va a estar prohibido por ley, no va a poder aumentarse el costo de la obra un porcentaje significativamente mayor", dijo el político tabasqueño en Villahermosa.

López Obrador puso como ejemplo "el tren Toluca Ciudad de México se estimó en 30 mil millones y va a terminar costando 60 mil el doble" y aunque no dio detalles de en qué porcentaje se fijará el incremento máximo en el precio de una obra aseguró que "va a ser algo razonado, no un asalto, no un robo encubierto como ha venido sucediendo".

Tras concluir un encuentro con el gobernador de la entidad Arturo Núñez, el presidente electo agregó que en esos cambios también estará que las empresas que hayan incurrido en incumplimiento de contratos no podrán participar en proyectos durante su sexenio.

Hoy celebramos en la plaza pública, en Villahermosa, un acuerdo con campesinos, obreros y técnicos. Vamos a extraer petróleo porque desde la reforma energética está cayendo la producción de crudo y gas. Se rescatará la industria petrolera, como lo hizo el general Cárdenas en 1938 pic.twitter.com/2kOcULxPw3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 14 de octubre de 2018

Las empresas que tengan obras tiradas es decir que hayan dejado obras en proceso que no hayan cumplido esas empresas no van a poder participar, ya se terminó no va a haber influyentismo (...) Esas empresas que no han cumplido pues no pueden participar en obras porque no han actuado con responsabilidad".

La semana pasada la organización México Evalúa presentó los resultados de su estudio "Ojos a la obra" y en el que se arroja que las obras públicas en México padecen de males crónicos como la mala planeación de los proyectos, se abusa de las adjudicaciones directas y esto incrementa exponencialmente el costo, además del tiempo de entrega.

Los investigadores recomendaron al nuevo gobierno federal modificar estas deficiencias desde la Ley de Obras públicas.

fmma

