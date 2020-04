Prohíben incinerar cadáveres de covid no reclamados o no identificados

Las secretarías de Gobernación y de Salud prohibieron que se incineren los cuerpos de personas que murieron a causa de covid-19 que no se hayan reclamado o no identificadas o que no hayan sido identificados; y se mandarán a fosas comúnes.

Hugo López-Gatell indicó que es específicamente es para cuerpos no reclamados o cuerpos no reconocidos; familiares pueden proceder a la incineración.

Este viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo firmado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el acuerdo por el que se prohibe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus Sars-CoV2, y se sugieren medidas para el registro de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria.

Con este acuerdo, el gobierno detalla cómo debe ser el procedimiento para el destino final de los cadáveres de personas que tuvieron covid-19, pero que no fueron reclamados por sus familiares o que incluso no se sabe quiénes son.

De acuerdo con el documento, las autoridades deben facilitar la trazabilidad de los cuerpos identificados como no identificados, mediante el uso de tumbas individuales o fosas específicas para casos sospechosos o confirmados de covid-19, las cuales deben estar claramente marcadas y con la especificación de que se trata de una persona qye murió a causa del virus Sars-CoV2.

En estos casos, los cuerpos de las personas que mueran por coronavirus y que no sean reclamados serán inhumados en las fosas comunes que ya existen; sin embargo, no podrán ser exhumados hasta que hayan transcurrido 180 días.

Asimismo, se alistan acciones para poder contar con registro de los fallecimientos: "Las autoridades encargadas del manejo de los cadáveres deberán emitir un informe en formato libre que acredite que se realizó un examen externo del cadáver, que se cuenta con la fotografía del rostro, rasgos individualizantes, así como datos biométricos (huellas digitales, muestras genéticas con las debidas precauciones) y demás información de conformidad con los Lineamientos que dicte la Secretaría de Salud al respecto".

Esta información se enviará a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Local de Búsqueda del estado donde falleció la persona, con la finalidad de que se centralice dicha información en el Sistema Nacional de Búsqueda para facilitar su identificación.

En el documento se indicó que la Secretaría de Salud contará con un sistema centralizado de manejo de información que incluirá datos de todas las personas a las que se les brinde servicio de hospitalización de covid-19, incluidos los datos de las personas fallecidas.