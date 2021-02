Profeco va por la leche falsa en su próximo estudio

El titular de la Profeco dijo que se verificará la marca Nutrileche, pues no es leche y por lo tanto, no debería llamarse así

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) primero alertó por el alto contenido de soya en diferentes marcas de atún enlatado y ahora adelanta que el próximo estudio de calidad revisará el etiquetado de diferentes marcas de leche, aunque el Laboratorio Profeco ya ha analizado distintas marcas de leche en polvo.

La leche es un alimento nutritivo que contiene proteínas, lactosa, grasa y agua, de acuerdo con datos de Profeco, se puede encontrar leche en dos versiones: versión líquida y versión en polvo.

Al respecto, el Laboratorio Profeco ya ha realizado el análisis de la leche, pero en su presentación en polvo.

La Norma Oficial Mexicana (NOM-190) define a la leche en polvo como el producto que se obtiene de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas, sin calostro, el cual debe ser sometido a tratamientos térmicos u otros procesos que garanticen su inocuidad, y que ha sido sometido a deshidratación.

Se analizó su contenido de proteína, se cuantificó el contenido de caseína, grasa, tipo de grasa, calidad sanitaria y que la información presentada en la etiqueta incluyera denominación, marca, clasificación, nombre, domicilio, nombre, fecha de caducidad, contenido neto, lista de ingredientes, información nutrimental y etiquetado frontal nutrimental para comprobar su veracidad conforme a lo establecido en la NOM-051 “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, Información comercial y sanitaria”.

ESTAS SON LAS MARCAS YA ANALIZADAS

Se analizaron las marcas Alpura Clásica, NIDO, Alpura Semi, Frania, Alpura deslactosada, Liconsa, Alpura kids, Arla ABC Kids, Nestlé Nutri Rindes, Nutri Leche, Svelty, Aurrera, Golden Hills, Frania Nutri+, Svelty Total Digest, Svelty Total Move, Nestlé Nido Forti Grow, Lactum Kinder, Forti leche y Carnation Clavel.

ESTOS FUERON LOS RESULTADOS

Los resultados del análisis realizado durante el mes de abril de 2018, revelaron que todas las leches en polvo analizadas cumplían con las especificaciones sanitarias de la NOM-243-SSA1-2010.

Sin embargo, los productos lácteos de la marca Golden Hills, Aurrera y Frania, no cumplían con el mínimo de proteína ni de caseína que la norma establece.

También se encontró que las marcas Nestlé Nutri Rindes y Nestlé Carnation Clavel que se ostentan como “Alimento en polvo deslactosado para preparar bebidas a base de leche y grasa vegetal”, por su denominación quedan fuera del alcance de la NOM-183, “Producto lácteo y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”, ambas marcas contienen menos de 15% de proteína.

Por su parte, Ricardo Sheffiel Padilla, procurador federal del Consumidor, aseguró en entrevista para Milenio lo siguiente:

Ahora estamos trabajando con las supuestas leches, por ejemplo, de soya, de arroz, de coco, almendra, esas que no son leches, nada más que popularmente le llaman leche, pero trae problemas serios de etiquetado”.

Sheffiel detalló que se verificará la marca Nutrileche, pues no es leche y por lo tanto, no debería llamarse así, y tampoco debería mostrar una vaca pues la gente no está probando leche.

