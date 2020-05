Produce diputada video contra "medios conservadores"; PT se deslinda

Un video con el título de "Medios de comunicación y periodistas conservadores" que acusa a los medios de no querer debatir, ni cumplir con su función de dar voces a todos, fue difundido en redes sociales, con nombres de diputados de Morena y del Partido del Trabajo y los logos de ambos partidos.

El video, producido por la morenista María de los Ángeles Huerta del Río, intercala imágenes de periódicos como Reforma, el Universal y Excelsior, y de periodistas como Carlos Marín, Carlos Loret de Mola y Denise Dresser. El material señala a los medios de ser antes sumisos al poder y de encabezar ahora una "crítica perversa" contra el gobierno.

Además, asegura que inundan las redes con mentiras y medias verdades y afirma que confrontan, violentan y azuzan en nombre del poder político conservador.

Un joven aparece y dice que los oligopolios de la verdad terminaron. Y les pide escuchar al presidente, que pregunten, debatan, critiquen. "No se arrebaten, entren al dialogo, así no".

Pero la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados se deslindó del video.

"El PT rechaza y condena enérgicamente que se utilice su nombre y su logotipo para atacar a los medios de comunicación, a los que respetamos ampliamente tanto en su labor periodística como en su libertad de expresión", de acuerdo con un comunicado enviado por la fracción.

"Es lamentable que sin consulta alguna se utilice el logo, pedimos que sea retirado de dicho video, ya que quienes lo hayan firmado si así fuera el caso, será de forma personal y no institucional", continua el boletín, en el cual no mencionan a la morenista.

Apenas la semana pasada María de los Ángeles Huerta del Río mostró su animadversión por los medios tradicionales e incluso dijo que confía más en los blogueros que acuden a las mañaneras presidenciales.

"Si la prensa normal no quiere comunicar de un modo diferente, pues estamos apagando el radio, la tele, ya no compramos el periódico, porque no nos están dando la información que queremos escuchar. Nosotros estamos a favor del gobierno, el 70 por ciento de los mexicanos avalan a Andrés Manuel y a López Gatell, y los medios dicen cosas diferentes, entonces, ¿quién te queda? Pues te queda un bloguero, porque el bloguero sí te representa", dijo el pasado 14 de mayo en conferencia virtual.

"El bloguero sí dice lo que nosotros queremos oír, entonces no los puedes sacar de la conferencia (mañanera) porque dejarías al pequeño sector, pero que es muy grande en términos de cobertura mediática, de los que están en contra del Presidente y del Gobierno", afirmó.

La legisladora tuvo incluso críticas para el diario para el cual colabora, El Sol de México, al que acusó de decir "barbaridades" en contra del Presidente y su gobierno, como otros medios.

"Todos los que trabajan con carmen Aristegui, todos los que trabajan en el Heraldo Radio, todos los que trabajan en el Reforma, todos los que trabajan en otros periódicos, todos los que trabajan en el Sol de México, excepto yo que tengo mi columna los domingos.

El 90 por ciento dicen unas barbaridades sistemáticamente en contra del Gobierno, si el 70 por ciento de la población estamos con Andrés Manuel, tú crees que los vamos a oír, a leer, yo ya no, yo oigo a los blogueros, qué bueno que van, qué bueno que nos representan, son la opinión publica", señaló la legisladora morenista ante reporteros de los medios contra los que arremetió,; una conferencia en la que no estuvo conectado ningún bloguero.

De acuerdo con compañeros de la diputada morenista, Huerta del Río tiene un grupo de choque que ataca a los opositores. Su beligerancia ha llegado a tal grado que le ha reclamado al coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, que no haga nada para defender al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Delgado le contestó que él no p odía hacerlo pero que si le interesaba, ella encabezara ese grupo de choque.