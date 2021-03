Proceso de cancelación del NAIM puede tardar 26 años: auditor

El auditor de desempeño Agustín Caso defendió su trabajo en la auditoría 1394 que arrojó que la cancelación del aeropuerto en Texcoco, fue tres veces mayor de lo que proyectó el gobierno federal y afirmó que el proceso de extinción del proyecto de la terminal aérea puede concretarse hasta en 26 años.

"No hubo dolo", sustentó. "No vengo a defender a capa y espada una cifra, vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan". Y subrayó que la cancelación de este proyecto -por su tamaño- no ha concluido. "No estamos ante un hecho cancelado y pagado. Se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos financieros y económicos que pueden concretarse hasta en 26 años". Y remató "no es una revisión de cumplimiento financiero de un año, ni se avoca a verificar el cumplimiento y legalidad con que se manejan los recursos públicos".

Caso, el auditor que se encuentra en el ojo del huracán y que fue separado de su cargo de manera temporal por esa auditoría de la cuenta pública 2019 del primer año del presidente López Obrador. Fue el propio mandatario quien solicitó una investigación al Congreso pues estimó que los resultados de la misma tendrían como objetivo dañar la imagen de su gobierno. Y eso, en año electoral, complicó el contexto del tema.

"No hay dolo, mala fe, ni error. Lo que debe haber es seguimiento", defendió. Y apeló que las cifras entregadas en todas las auditorías deben contextualizarse, incluso bajo la perspectiva de un área de comunicación social. "No hay error, hay una metodología que arroja una serie de cifras. Es muy respetable la posición del Secretario de Hacienda y desde luego son sus consideraciones y su análisis", dijo.

"Nadie está mintiendo", reafirmó. "No hay dicotomía de si una u otra visión, es la correcta. Una visión obedece a una metodología una con una visión alta; y otra con una visión acotada y estricta", argumentó. Y reitero su respeto a la investidura presidencial.

Paciente, abierto a todo cuestionamiento y sin perder en ningún momento el control, durante dos horas y media Caso escuchó cada cuestionamiento de un total de 12 legisladores; los más combativos fueron, naturalmente, morenistas y petistas.

Señaló ser un firme creyente del debido proceso a lo largo de su carrera en diversos entes públicos; y advirtió que esta investigación es la primera que ocurre en 50 años de trabajo.

Contextualizó que esta auditoría significó un reto. "Es un proceso de construcción que se interrumpe por razones de Estado, y todavía no se tienen los beneficios porque todavía no se puede producir, ese es el primer reto metodológico. El segundo es que al cancelarse, da origen a un nuevo proyecto: Santa Lucía... Por eso va a ser un proceso largo y complejo que necesita transparencia y certeza". Refirió que el tema no se resuelve con una auditoría de cumplimiento financiero ni con auditoría forense, pues el arranque del proyecto en Texcoco comenzó en 2014 con 692 contratos que quedaron entre 2018 y 2019.

NO SE SEÑALARON CULPABLES

"El área a mi cargo es ajena a la discusión partidista", señaló Caso y adelantó que respetará los resultados de la investigación que se realiza en este momento de su trabajo "qué consistió el fiscalizar el procedimiento llevado a cabo para la cancelación del proyecto de inversión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México".

Precisó que la información que presentará son estimaciones que pueden concretarse o no, en los años próximos; y destacó que la finalidad es realizar recomendaciones al gobierno sobre el desempeño del proyecto que comenzó en 2014.

Descartó que en ningún momento se hizo un pliego de observaciones, cuantificaciones de daño a la hacienda pública ni señalamientos específicos a servidores públicos. "No sé expresó ningún elemento punitivo, queda claro que no existe ni existió la intencionalidad de imputar una conducta ilegal a ente o gobierno", dijo. Y destacó que la auditoria 1394 no maneja una cifra definitiva que señale un daño materializado "porque el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye", informó.

El auditor de desempeño destacó que el único problema fue que se utilizaron dos diferentes metodologías. "Eso no significa que en automático exista una ilegalidad y mucho menos una acusación de corrupción", dijo. Y dividió la cifra en dos montos: 163,540 millones de pesos ya erogados hasta 2019 y 168,455 millones de pesos de costos adicionales.

Agregó que Grupo Aeroportuario fue notificado el 4 de marzo de los resultados de esta auditoría y celebró que la Secretaría de Hacienda se mantenga al pendiente de las aclaraciones correspondientes que marca la ley. "Será o debería hacer un intercambio de opiniones de altura para valorar costos y fuentes de financiamiento entre otros elementos", dijo Caso en el contexto de las declaraciones que el Secretario de Hacienda hizo hace dos semanas para descalificar su trabajo.

"No es pertinente en este momento procesal dar una cifra nueva que quiera establecerse como verdad inamovible. Están por procesarse las diferencias y valores reales", adelantó. Y propuso a los legisladores realizar reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

"Es importante superar la falsa disyuntiva sobre dos criterios de enfoques metodológicos porque no uno, sino ambos tienen sustento constitucional, legal y técnico. No es la intención de su servidor pretender imponer una cifra sobre otra, no sólo por su origen y naturaleza distintas, sino porque son hipótesis que se abran de materializar cuando se concluye el proceso de cancelación del aeropuerto".

El escándalo y polémica que causó el último Informe de la Cuenta Pública 2019, el primero de la administración del presidente López Obrador y específicamente en la auditoría relativa a la cancelación del proyecto de construcción del aeropuerto en Texcoco. El informe que entregó Colmenares el 20 de febrero señaló que su equipo de auditores encontró que la cancelación de aquel proyecto costo tres veces más de lo que cálculo la administración federal. Es decir, poco más de 300 mil mdp, y no 100 mil mdp como se estimó inicialmente.

Los cuestionamientos generalesLos legisladores preguntaron en general al auditor Caso de qué tamaño era el resultado financiero de la auditoría. Respondió que por estar en investigación está no podía abundar mayor información.

Sin embargo, sí les entregó información complementaria para que comprendiera que por el tamaño del proyecto se trata de un conjunto de auditorías complejas y no una sola.

Grupo Aeroportuario realizó "su mejor esfuerzo" por proporcionar la información requerida, dijo. "En la confronta, el ente auditado no objeto los resultados, eso es importante", dijo.

"No se discute la cancelación del proyecto, ese es un acto del soberano", dijo, pero refirió que el trabajo de estas estimaciones es tan amplio que no se realiza en un año fiscal "porque hay pasivos contingentes a la cancelación de contratos, negociación de los mismos demandas y otro tipo de consideraciones legales".

"La cancelación de un proyecto de la envergadura del Aeropuerto Internacional de Texcoco no es tarea fácil", y subrayó que hay pocos antecedentes como éste.