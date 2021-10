"Prisión preventiva castiga la pobreza": revira presidente de la SCJN críticas de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucionales diversas modificaciones legales de 2019 que imponían prisión preventiva oficiosa contra delitos fiscales relacionados con las empresas factureras.

"Hace falta todavía el lograr en otros poderes como en este caso, el poder judicial y en la corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos", dijo el mandatario federal en conferencia mañanera al ser cuestionado sobre el tema.

El presidente agregó que el fallo de la Corte "va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías". "Tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción", detalló.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reviró los dichos del presidente y aseveró que, al ser "la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos", la prisión preventiva debería ser una medida excepcional.

"Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza", tuiteó Zaldívar.

La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. #SCJN — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) October 26, 2021

Este lunes 25 de octubre, por mayoría calificada de 8 votos, el pleno de la SCJN invalidó las modificaciones legales que se hicieron para convertir delitos como contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas en delitos de prisión preventiva oficiosas.

?? #EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ señala que la decisión de la @SCJN es muestra de que falta avanzar en el poder judicial. #yn ?? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/NobEGNoFl8 — La Silla Rota (@lasillarota) October 26, 2021

ENTREGAN RECONOCIMIENTO AL MÉRITO MÉDICO

Los doctores Jorge Salas Hernández y Manuel Martínez-Lavín García son los acreedores del reconocimiento al mérito médico, anunció Jorge Alcocer, secretario de Salud; mientras el presidente López Obrador hizo entrega de los diplomas correspondientes.

?? #EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ junto con el Dr. Jorge Alcocer, entregaron el Premio al Mérito Médico 2021 a Jorge Salas Hernández y Manuel Martínez Lavin. #yn ???? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/8oJYip0ZDx — La Silla Rota (@lasillarota) October 26, 2021

"También a esos desconocidos héroes y heroínas que luchan las grandes batallas de la historia para preservar la vida y la dignidad humana".

"Como médico y como colega como compañero, deseo reconocer la celebración que hoy nos reúne con el reconocimiento a todo el personal médico por su destacada labor frente a la pandemia que afectó a nuestro país y al mundo", dijo Alcocer desde Palacio Nacional.

"Si hay alguien que representa el esfuerzo profesional y humano, de darlo todo en su presente para las generaciones futuras, para el prójimo, son ustedes", añadió.

El titular de la Ssa también reconoció al personal médico caído "en el cumplimiento de su deber", en el marco de la pandemia de covid-19.

Al inicio de la conferencia mañanera, el presidente felicitó a médicos y médicas por su día, celebrado el pasado 23 de octubre.

"SI PIERDO, ME VOY": AMLO SOBRE REVOCACIÓN DE MANDATO

Al tocar el tema de la revocación de mandato, el presidente señaló que en marzo del próximo año, mes en que se realizará la consulta popular, si pierde, dejaría la presidencia.

"Espero que sí se llegue al 40% de participación para que la consulta sea vinculatoria, legal, completamente, pero si no se llega al 40 y yo pierdo, me voy, porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente, no voy a estar aquí de florero", dijo AMLO.

Conviene recordar que la consulta pasada, para iniciar una investigación contra expresidentes y exfuncionarios públicos por delitos cometidos durante sus administraciones, no alcanzó el porcentaje necesario para ser vinculatoria.

?? #EnLaMañanera | "Si no se llega al 40% de aprobación y yo pierdo, me voy" dice @lopezobrador_ sobre la revocación de mandato. #yn ???? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/naxJ0qj3uo — La Silla Rota (@lasillarota) October 26, 2021

PESE A REZAGO, CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONCLUYE ESTA SEMANA

Este viernes el gobierno federal dará por concluida la campaña de vacunación contra la covid-19 en personas mayores de 18 años en adelante, según anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

"Rumbo al viernes tendremos un muy buen cierre, habiendo cumplido la meta tal como lo hemos contemplado desde hace muchos meses", aseguró el funcionario durante la conferencia mañanera de este día 26, en referencia al plan de terminar de vacunar a la población mayor de edad para finales del este mes de octubre.

?? #EnLaMañanera | @HLGatell destaca que están por lograr la vacunación en todos los mayores de 18 años, como se comprometió el gobierno de @lopezobrador_. #yn ?? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/dWXVWx9tGV — La Silla Rota (@lasillarota) October 26, 2021

Detalló que el cierre se haría durante la gira presidencial en Campeche y se externó una invitación a acudir al evento a los mandatarios de la Ciudad de México y Baja California, Claudia Sheinbaum y Jaime Bonilla, respectivamente, por ser los estados con el mayor avance de la inmunización contra el coronavirus Sars-CoV2.

Las 70 millones 996 mil 565 personas que hasta este martes 26 de octubre contaban con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, no obstante, representan el 77.6% de la meta señalada en la Política Nacional de Vacunación.

Con esta meta señalada por el gobierno federal, al día de hoy faltarían 20 millones 393 mil 016 personas por recibir la primera dosis de la vacuna.

Para concluir el viernes con la campaña, se necesitaría que las autoridades apliquen 6.7 millones de vacunas durante los siguientes tres días. Este lunes sólo se aplicaron 779 mil 442 dosis.