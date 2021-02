Primer día de sesiones en el Congreso se dedica a criticar plan covid

En su primer día oficial de sesiones, diputados federales echaron en cara al gobierno federal la existencia, sólo en discurso, de millones de vacunas covid para proteger a los mexicanos en esta pandemia. Además, cuestionaron los avances en la estrategia federal de vacunación.

"La covid-19 quebró la economía y el presidente López Obrador cayó víctima de su propia insensatez y se encuentra actualmente en aislamiento, debido a que siempre se rehusó a seguir los protocolos sanitarios, acompañando en su terrible necedad a personajes como Bolsonaro y Donald Trump caracterizados por minimizar la magnitud de esta pandemia", acusó el perredista Antonio Ortega.

Fabiola Loya, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano aprovechó la coyuntura y acusó que las autoridades de salud, en medio de la pandemia, "prefieren el silencio".

Frinné Azuara, legisladora del PRI, informó un deceso familiar por covid. "Debemos de estar en unidad y no sembrando insidias, el pueblo necesita certezas, no es momento para estar creando incertidumbre en el pueblo, eso sí son resultados de infodemia", aseguró. "Mi madre murió de covid, por eso estamos aquí pretendiendo apoyar... Díganos cómo, qué quieren que les apoyemos, pero ya démosle una respuesta al pueblo con hechos no sólo con buenas intenciones", dijo indirectamente al titular del Ejecutivo.

En tanto, la bancada del PAN arremetió contra el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

"La curva no está aplanada y estamos en el peor momento... Urge replantear la política de salud pública, que exista en la Secretaría de Salud un secretario y un subsecretario en funciones, no en disfunciones para que cuando lleguen las vacunas se tenga claro lo que hemos pedido: información de los contratos, el calendario con certeza... Ya se tiene el dinero disponible y no ha sido capaces de comprarlas con transparencia... Con un gobierno de ocurrencias e inepto, pasamos de la rifa del avión presidencial sin avión, a la campaña de vacunación sin vacunas", dijo Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada panista.

En defensa del Ejecutivo salieron el morenista Pablo Gómez y el petista Gerardo Fernández Noroña. El primero argumentó que en los momentos más álgidos de la pandemia el sistema hospitalario no colapsó como resultado de la estrategia del gobierno federal; y el segundo en número que no sólo cuentan el número de defunciones, sino también el número de quiénes se curaron de covid.

No reconocen el casi millón y medio de personas recuperadas que fueron recibidos en el ISSSTE sin tener ISSSTE y en el IMSS sin tener Seguro Social... No les vamos a perdonar toda la intriga que hicieron en todo en torno a la enfermedad del compañero presidente... El presidente pudo haberse vacunado y se fue a formar a la fila para cuando le toque y sufrió el contagio

LLEGAN TRES DIPUTADOS MÁS A MORENA

Nayeli Salvatori, Claudia Báez y Evaristo Pérez, informaron a través de oficios a la Mesa Directiva su incorporación a la bancada de Morena con lo que ahora este grupo parlamentario cuenta con un total de 255 legisladores. Ellas pertenecían a la bancada de Encuentro Social y ambas son poblanas; mientras que Pérez era diputado panista y después se asumió como legislador independiente.

Tres votos más que serán útiles para las discusiones que se darán este mes sobre las iniciativas preferentes que envió el presidente: la primera sobre outsourcing, y la segunda sobre la ley de la industria eléctrica.

Por la misma vía, Ignacio Mier -coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política- confirmó la llegada de los tres nuevos legisladores en la bancada.