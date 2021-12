¿Primer caso de ómicron en México? Esto se sabe

Un caso de covid de la variante ómicron en México estaría ya confirmado en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) luego de que una persona llegó al país procedente de Sudáfrica, de acuerdo con información del periodista Pascal Beltrán del Río.

La Secretaría de Salud del gobierno federal no ha informado al respecto.

#AHORA #EXTRA Tengo confirmado que ya hay un caso de Ómicron en México. Se trata de un paciente hospitalizado en el INDRE que estuvo en Sudáfrica. En unos momentos, más información — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) December 3, 2021

Información extraoficial señala que este jueves se detectó un caso de Ómicron en México, datos del paciente hospitalizado se están analizando en el Indre.

También, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtieron que la variante sudafricana de covid-19, ómicron ya podría estar muy probablemente en territorio mexicano; sin embargo precisaron que no es motivo de alarma, sino de precaución.

Una de las razones que llevó a los especialistas a pensar que esta variante podría estar entre los mexicanos, es la proximidad con Estados Unidos, pues recientemente se anunció su presencia en California.

"Es posible que lugares fronterizos con el país norteamircano ya tengan la presencia de Ómicron", apuntó el doctor Samuel Ponce de León.





El coordinador de la Comisión Universitaria para la atención de la Emergencia del Coronavirus aceptó que existen pocos datos sobre Ómicron debido a su reciente identificación, sin embargo la experiencia aprendida a lo largo de casi dos años de pandemia en México debe servir como manual.

"El contagio se evita de la misma manera que las otras variantes: uso de cubrebocas, ventilación de espacios y vacunación para evitar complicaciones en casos graves".

(Fotografía: Especial)

¿POR QUÉ HAY MÁS VARIANTES DEL VIRUS SARS-CoV-2?

El investigador del Laboratorio Origen de la Vida, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Rodrigo Jácome Ramírez explicó que las mutaciones son parte del proceso natural de cualquier virus y que ninguna debe "espantar" a la población.

Adicionalmente, destacó que un virus como el SARS-CoV-2 muta rápidamente debido a que actúa mediante ARN y su mecanismo de acción consiste en infectar a otras células y así rápidamente se replican las proteínas virales, que en comparación con los virus ADN deben pasar por todo un proceso de transcripción del material genético, el cual lleva más tiempo.

(Fotografía: Especial)

ESPECIALISTAS PIDEN A MÉXICO HOMOLOGAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN

En la mesa de opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota, especialistas en materia de salud pidieron al gobierno mexiquense que homologue las medidas de prevención con las de otros países para hacerle frente a la nueva variante.

Entre las opciones están: obligar a la población a vacunarse, pedir una prueba PCR con mínimo 48 horas de vigencia a los viajeros que entren al país, así como un esquema de vacunación completo.

(Fotografía: Especial)

Por otro lado, el investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, Rafael Bojalil criticó el mecanismo de actuación de las autoridades de salud ante Ómicron.

"Se está repitiendo el mismo error que se ha cometido desde el inicio de la pandemia en México, si no mal recuerdan, las autoridades de salud dijeron que (el covid) no era más peligroso que una gripa y que tendríamos un escenario catastrófico si llegábamos a 60 mil fallecimientos".

Sin embargo esa cifra se rebasó hace mucho tiempo y actualmente se localiza en 294 mil 428 decesos por covid-19.

Bojalil desaprobó que en medio de una nueva variante, de la que se tiene poca información, se haya llamado a una concentración masiva de personas en el Zócalo de la Ciudad de México por el tercer informe de gobierno de López Obrador y advirtió que habrá consecuencias.

Ante el avance de esta nueva mutación, el investigador recomendó no acudir a concentraciones masivas, no dejar de lado el cubrebocas -mismo que AMLO dijo que no sería obligatorio en su evento- y tener calma para esperar a que haya más información de Ómicron.

TAMBIÉN LEE: AMLOFest 2021: la marea blanca y guinda sin miedo a la covid-19

na