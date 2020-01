PRI ve riesgos en 2020 para México; Morena, optimismo

En materia de, elve riesgos para; mientras queprevé este 2020 con mayor

Durante la mesa de debate de El Heraldo de México y La Silla Rota, bajo la conducción de Alfredo González y Jorge Ramos, los diputados Cynthia López Castro, del PRI, y Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, abordaron sus perspectivas en materia política, económica y de seguridad para México en el segundo año de la Cuarta Transformación.

López Castro aseguró que Morena buscará este año acabar con los contrapesos, señalando que ya fue por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como otros órganos autónomos, y que ahora va por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos de oposición.

Ustedes (Morena) se quejan del PRI de antes, pero ustedes nos la ganan, son súper autoritarios, cualquier persona que se queja al día siguiente le sacan un periodicazo, también querían ahorcar a la posición quitándole el financiamiento

Para la priista, recortar la presidencia de Lorenzo Córdova frente al INE y la reducción del financiamiento a los partidos políticos es como Morena quiere es aniquilar a la oposición.

Al respecto, Gutiérrez Luna acusó a los priistas y a los demás partidos echar para atrás la ley de reducción presupuestal para los partidos

Nosotros cumplimos, postulamos que se iba a bajar el financiamiento, presentamos la iniciativa, la subimos a tribuna y la oposición votó en contra, la ciudadanía juzgará [...] son 5 mil 500 millones de pesos al año que el PRI no quiso reducir

Sobre la ley que busca reducir los años de Córdova frente al INE el legislador dijo: "Hay que defender a las instituciones, pero hay que ver y analizar a las personas que están en las instituciones".

En materia de seguridad, Cynthia López Castro criticó al gobierno federal de no tener una estrategia y de entregarlos en año más violento de la historia reciente de México.

"No hay una estrategia de parte del gobierno federal para combatir esta violencia [...] La seguridad depende 100% del gobierno federal, que no le echen la culpa al pasado", refirió la legisladora tricolor.

Y agregó: "Por el bien de México, le metan a la seguridad [...] Si no hay seguridad, no hay empleo, no hay inversión, la gente no puede salir de la casa. Sin seguridad estamos todos paralizados".

En respuesta, Sergio Gutiérrez Luna aseguró que la violencia que actualmente vive el país es parte de la inercia del mal trabajo de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Se ha reconocido en el actual gobierno que se tiene que trabajar más en ese tema y se trabaja, que los resultados se esperan para este año

El diputado morenista criticó a los gobernadores que no se han involucrado en la seguridad de los estados, ni acudiendo a las mesas matutinas en materia.

La legisladora priista criticó los resultados en materia económica de la Cuarta Transformación, asegurando que cuando el PRI gobernó siempre hubo crecimiento económico.

El PRI ya fue gobierno durante muchos años, hubo cosas buenas y cosas que mejorar, pero siempre hubo crecimiento económico, siempre en el PRI hubo crecimiento económico

López Castro adelantó a Morena que de seguir con los mismos resultados, principalmente en materia económica, lo resentirá en el voto, en las elecciones.

El día que la mayoría de la ciudadanía sienta en el bolsillo como le está pegando van a perder los votos, la confianza, todo

En contraste, Gutiérrez Luna presumió la fortaleza del peso frente al dólar, la firma del T-MEC, los compromisos de empresarios para invertir, así como los proyectos de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Cuando se habla de economía, a mí me gusta citar a Carlos Slim, cuando acompañó al presidente en una mañanera, que dijo que él veía mucho potencial para desarrollar y para la economía en 2020

Finalmente, Cynthia López Castro: "Espero que este gobierno nos cumpla con dos cosas y me doy por bien servida: que haya seguridad y que económicamente el país esté mejor".

