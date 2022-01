PRI elude definición sobre reforma eléctrica de AMLO

En su reunión plenaria con diputados y senadores del PRI, se acordó que no tomarán ninguna decisión para avalar o no la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que no concluyan los foros que se realizan del tema en San Lázaro.

La diputada por Puebla, Blanca Alcalá, afirmó en entrevista con La Silla Rota que el partido acordó no tomar ninguna decisión hasta no estar lo más informados posibles. "Las decisiones se irán tomando cuando resulte el momento que se tengan que hacer; pero lo que sí nos quedó claro es que seguiremos siendo una bancada comprometida, con toda la información que nos permita tomar las mejores decisiones".

De manera coordinada estamos trabajando desde el @Senado_PRI y el @GPPRIDiputados para dar los mejores resultados a las familias mexicanas.

Unidos, vamos a seguir luchando por un país de oportunidades para todas y todos. pic.twitter.com/0DuLX7O6lb — PRI (@PRI_Nacional) January 31, 2022

Agregó que el presidente del partido Alejandro Moreno y el coordinador Rubén Moreira subrayaron que la bancada debe llegar unida al segundo período de sesiones que comenzará mañana en el Congreso. "El presidente ´Alito´ lo que nos ha dicho es que esta es una bancada sólida, que hemos entrado a temas importantes y es lo que seguiremos haciendo".

Participaron como ponentes el extitular del IFE y hoy director de la consultora Integralia, Luis Carlos Ugalde, quien abordó el tema de la Reforma Electoral. Fernando Zendejas, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Jorge Alcocer Villanueva, ex asesor en Segob e Ignacio Ramírez Fernández de la Barra Mexicana de Abogados.

Nuestro Presidente @alitomorenoc participa en la Tercera Reunión Plenaria del @GPPRIDiputados, en la que se construye la agenda legislativa con la que vamos a defender las causas de las y los mexicanos.



¡Los priistas servimos a México con pasión y entrega! pic.twitter.com/nUEsdweARf — PRI (@PRI_Nacional) January 31, 2022

Aunque trascendió que Alejandro Moreno planteó en la plenaria que su bancada votaría a favor de la Reforma Eléctrica siempre y cuando Morena ceda en modificar algunos puntos de la iniciativa presidencial, Alcalá lo negó.

"Lo que el presidente y el coordinador siempre han dicho es que la reforma como está, no hay manera de que pase; y los priistas estaremos muy presentes de observar y proponer todo aquello que le dé una mejor reforma al país. Pero de ninguna manera se hizo ese tipo de expresiones".

"Primero hay que concluir el parlamento para poder tener un contraste entre los proponentes y quiénes se ven afectados para que pongan su punto de vista sobre la mesa; y ya después entraríamos nosotros al debate entre legisladores. Y esto por lo que se ve tampoco sería tan pronto. Hay que esperar que termine el parlamento abierto para que el PRI abra su ruta sobre lo que resulta conveniente".

¡Seguimos trabajando! Ahora estoy en la III Reunión Plenaria del @GPPRIDiputados, en la que discutiremos la agenda legislativa del próximo periodo en la @Mx_Diputados.



¡México cuenta con el PRI, y nosotros responderemos al gran compromiso que tenemos con el país! ???? pic.twitter.com/W0yuwEPe73 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 31, 2022

Por su parte la diputada Cynthia López refirió que la bancada tomara una decisión hasta que sea el momento correcto. Señaló que el tema energético solo se revisó desde un punto de vista técnico y ambiental, "sin adelantar posturas, no tocamos ese tema en la plenaria, lo que hicimos fue prepararnos para el momento en que se deban tomar decisiones. Seguimos en el parlamento abierto y habrá que ver qué propuestas vendrán de las comisiones".

Añadió que abordaron otros dos temas. "Tuvimos una plática sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; además hablamos de la importancia de la vacunación de niños menores a 12 años. Los 71 diputados del PRI tenemos que estar más unidos que nunca para este segundo período; respaldamos a nuestro coordinador y presidente".