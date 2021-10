PRI definirá "pian pianito" su posición sobre reforma eléctrica de AMLO: Moreno

El dirigente nacional Alejandro Moreno aseguró que definirá "pian pianito" la postura del partido sobre la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que lo harán después de escuchar el análisis de académicos y planteamientos del gobierno federal.

"La relación con el gobierno federal es institucional. El PRI tiene ruta propia", señaló. Y consideró que las declaraciones de la senadora Claudia Ruiz Massieu, quién aseguró ayer que el partido votará en contra de la reforma en la cámara alta, es respetable y a título personal.

Negó que la postura del PRI es ambigua y afirmó que en su momento se definirá "porque no es una cosa menor", dijo. "¿Por qué la prisa? ¿Quién los carrerea? Al PRI nadie lo presiona", reiteró y descartó que esto afecte la alianza electoral 2021 y 2022.

"Esta coalición fue potente y nos estamos consolidando", agregó.

También llamó a Movimiento Ciudadano a definir su postura de frente a una coalición con Va por México en 2022 pues consideró que, de lo contrario, serán ellos quienes den a Morena los votos que se necesita en el Congreso para impulsar las reformas de la 4T.

En tanto, el coordinador parlamentario de los diputados del PRI, Rubén Moreira habló sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Denise Maerker, Moreira explicó que le preocupa que parece que no se quiere discutir nada, y afirma ver un tema de decir sí rápido, no rápido. "Tenemos que darnos el espacio para temas como el litio, que no se discutió en la reforma anterior porque no estaba en el radar", afirmó.

Claudia Ruiz, senadora del PRI, también reconoció que Moreira y Alejandro Moreno analizarán la reforma eléctrica por lo que el grupo parlamentario del PRI en el senado no ha dado postura al respecto.

El priista señaló que hay cosas que le preocupan mucho, como la generación de energías limpias, donde también tienen que conversar sobre el litio. "Los pasillos de la Cámara de Diputados, y afuera de las oficinas están llenos de cabilderos".

En entrevista con Denise Maerker, Enrique de la Madrid, analista y exsecretario de Turismo en la administración de Peña Nieto, señaló que esta es una de esas reformas donde sí se define el futuro de un país, por qué el gobierno quiere el monopolio de la electricidad cuando no puede garantizar educación, salud y seguridad; "esta es una reforma que no ayuda en nada al país".

LEY ELÉCTRICA: ALIANZA ES EN LOS HECHOS, DICE PAN; ¿CUÁL ES LA PRISA?, REVIRA PRI

Este martes, la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados adelantó que votará en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes. Y respecto a la postura que tomarían PRI y PRD afirmó que "solo se es alianza en los hechos, no en los dichos"

En conferencia de prensa previo a iniciar la sesión legislativa en San Lázaro, el coordinador de la bancada panista Jorge Romero anuncio que esta reforma es un retroceso, "una vuelta en U al pasado"; y exigió que se abra el espacio de un amplio parlamento abierto para estudiar y revisar el tema.

Con carteles con el slogan "No al tarifazo" afirmó que no permitirán que esta reforma se lleve "al vapor como otras que se aprobaron en la 64 legislatura, en la madrugada y lo oscurito", dijo Romero. Retó que votar en contra de la propuesta presidencial, "será un honor" ser exhibidos en la conferencia mañanera del presidente.

Respecto a la postura que tomarían PRI y PRD en el contexto de la alianza "Va por México" contra está reforma eléctrica, el coordinador panista dijo que una alianza se da en hechos y no solo en los dichos.

"Solo se es alianza hasta cuando se tienen hechos de serlo. No me voy a adelantar. Si en los hechos funcionamos como alianza legislativa entonces lo seremos, como alianza y legislativa y electoral", advirtió.

"¿CUÁL ES LA PRISA?", DICE EL PRI

Por su parte, el PRI rechazó la existencia de presiones para definir su posición en torno a la reforma energética y reiteró que ésta la harán pública una vez que el documento sea analizado en un parlamento abierto.

Los dirigentes del partido aseguraron en conferencia de prensa desde San Lázaro que en el debate deben participar el director de la CFE, Manuel Bartlett, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle y los empresarios que se han manifestado en contra de la propuesta presidencial.

"Lo que hemos propuesto es ir a la amplia discusión, no hay prisa, ¿cuál es la prisa? Nosotros tenemos el tiempo y el momento, y al PRI nadie lo presiona, como lo dejé muy claro, nosotros vamos a discutir, tenemos que escuchar todas las voces y, en su momento, el PRI con sus legisladores emitirá su voto", dijo Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

El también legislador aseguró que con la misma convicción con la que votó a favor de la reforma energética del ex Presidente Enrique Peña Nieto, en 2013, participará en el debate en torno a la iniciativa enviada por López Obrador.

Rechazó que se encuentre en riesgo la alianza con el PAN y con el PRD, y confirmó que ayer se reunieron las dirigencias de los tres partidos para trabajar a favor de una coalición con la irían a las elecciones locales en 2022.