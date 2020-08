Prevén que haya 21 mil 575 embarazos adolescentes más por pandemia

Se estima que en México habrá alrededor de 145 mil 719 embarazos adicionales entre 2020 y 2021 derivado de los cambios en la salud sexual y reproductiva, ya que la cifra de mujeres sexualmente activas con necesidades insatisfechas en métodos anticoncepción aumentarán a un millón 172 mil 152, indicó Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Dijo que planteando un cálculo conservador, se estima que habrá 21 mil 575 embarazos adicionales en adolescentes, considerando que aumentará en 20% las necesidades insatisfechas de anticoncepción en las mujeres menores de 19 años.

En el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar, recordó que en los Centros de Salud la población tiene acceso a anticonceptivos, atención neonatal y al aborto legal, seguro y gratuito cuando la normativa lo permite, estas acciones de salud no se han detenido a pesar de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, ha disminuido la afluencia de personas, por lo que se prevén cambios en las estadísticas.

Señaló que aún en medio de la pandemia, lo deseable es que las mujeres puedan continuar con una vida sexual placentera y responsable, por eso también se está coordinando la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente.

Edad promedio de vida sexual

La edad promedio de inicio de la vida sexual entre los mexicanos es entre los 12 y 19 años y se estima que el 15% de los hombres y el 33% de mujeres no usaron métodos anticonceptivos en su primera vez, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Sin importar la edad, el 55 por ciento de los embarazos en nuestro país no son planeados, de acuerdo con el estudio "Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas y consecuencias", realizado por el Colegio de México (Colmex) y el Guttmacher Institute, de Estados Unidos.

Y en materia de embarazos entre adolescentes, México ocupa el primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Expertos señalan que la principal causa de ello es la falta de información y de acceso a los recursos de la planificación familiar.

En la víspera del Día de la Planificación Familiar, cuyo objetivo es permitir que tanto hombres como mujeres tomen el control de su cuerpo y decidan el número de hijos que desean y cuándo tenerlos, La Silla Rota entrevistó al doctor Gerardo Alba Jasso, médico especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en biología de la reproducción humana, adscrito al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Juárez de México (HJM).

Explica que la decisión sobre en qué momento tener hijos es un derecho humano y los servicios de salud están obligados a ofrecer los medios y la información necesarios para lograrlo.

Desgraciadamente esto no siempre es posible y las cifras de embarazos no planeados son alarmantes, lo que se debe principalmente a que la sexualidad sigue siendo un tema tabú y a que no se tiene el acceso adecuado a los métodos anticonceptivos, dijo.

El 30% de los embarazos se da entre adolescentes

"Del total de embarazos que ocurren en México, aproximadamente 30% son en adolescentes, y de ellos, más de la mitad no son planeados o deseados, porque no hubo acceso a un método de planificación familiar o en algunos casos, hubo violencia sexual o están en un ambiente en el que no pueden negarse a tener relaciones sexuales, ya sea por edad o inmadurez", señala.

Según la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en México ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.

El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual, señala ese documento.

Ante ello, el gobierno mexicano está implementando la estrategia citada, cuyo objetivo general es reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.

Sus dos metas son: bajar a cero el embarazo en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030.