Prevén fuerzas políticas choques políticos y tensión en este 2022

Legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y PRI advirtieron que la agenda para 2022 generará radicalización y polarización en los temas referentes a la reforma eléctrica y electoral, así como en el seguimiento a la salud por el manejo de la pandemia y escasez de medicinas y la seguridad.

Durante la Mesa de Opinión de La Silla Rota-El Heraldo de México, legisladores de cuatro partidos políticos definieron la agenda del Congreso para 2022. La senadora panista Gina Cruz, el emecista Juan Zepeda; y las diputadas Aleida Alavez de Morena y Cinthya López del PRI coincidieron que los temas relevantes serán las reformas eléctrica y electoral, así como salud y seguridad.

El senador Zepeda destacó que en el sistema de salud "las autoridades están de pena ajena porque hay falta de medicamentos". La diputada priista Cinthya López aseguró que el gobierno se encuentra colapsado en términos de salud, financieros y económicos. "Veo un gobierno absolutamente colapsado", dijo y refirió que la prueba es el manejo de la pandemia en los últimos dos años.

La senadora Cruz consideró que la radicalización de Morena será uno de los puntos más relevantes puesto que generará mayor polarización social. "Busca seguir ocultando los gastos de obras de infraestructura de gobierno y también veo el mayor riesgo de polarización social y política por querer impulsar una agenda presidencial como la contrarreforma eléctrica, así como la revocación de mandato para vulnerar y atacar al INE", enlistó.

Agregó que éste requerirá de la defensa política y ciudadana para fortalecerlo como órgano autónomo.

"Los ataques constantes a la libertad de crítica y cátedra, a quienes apoyan las ciencias y artes y la extinción de fideicomisos son parte de la instrucción que hoy padecen quienes se dedican a pensar y hacer de México un país mejor", dijo.

Por su parte la diputada morenista Aleida Alavez señaló que este año tendrán que consolidarse los proyectos de la 4T y refirió que el partido en el gobierno demostrará con hechos que son alternativa para repuntar económicamente al país.

Resaltó que los parlamentos abiertos de la Reforma Eléctrica que inician este viernes evidenciaran que el sector eléctrico no es un negocio particular. "La reforma eléctrica no es un negocio de nadie, la reforma con Enrique Peña Nieto lo fue con sobornos diputados y legisladores, un negocio redondo y hoy vamos por su rescate", dijo.

También destacó que contrario a lo que piensan los partidos de oposición México se encuentra entre los diez primeros países del mundo que están vacunados y que la mayor parte de las víctimas de covid hospitalizadas en esta cuarta ola es porque no se vacunaron.

SEGURIDAD Y NARCOELECCIONES

El senador Juan Zepeda destacó que la militarización del país en términos de seguridad es también uno de los retos más relevantes ante la falta de policías mejor capacitadas.

La senadora Cruz respaldó el tema y consideró que este año los legisladores de oposición deberán trabajar para el fortalecimiento de las policías locales y de la Guardia Nacional con la finalidad de que no sean militarizadas.

Zepeda precisó que 8 de cada 10 militares no han aprobado los controles de confianza necesarios lo que ha derivado en 250 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Adelantó que la iniciativa legislativa que presentaría Morena para que la Guardia Nacional quede a disposición de la Sedena es una aberración jurídica, legislativa y un retroceso en términos democráticos.

"No vamos a dejar pasar la propuesta de incorporar la Guardia Nacional a la Defensa, es vergonzoso que nuestro país se esté militarizando porque se les dan millones de pesos en cada presupuesto", argumentó.

También destacó como un grave riesgo las narcoelecciones y consideró que este año Tamaulipas, Durango y Quintana Roo podrían estar en ese riesgo. "Evidentemente y con una total desfachatez están pactando con los grupos del crimen organizado, que les apoyen a que ganen sus candidatos".

La diputada Cinthya López recordó que las elecciones de 2021 dejaron como ejemplo que los grupos del crimen pretenden intervenir en estos procesos ciudadanos por lo que alertó que desde ahora se debe cuidar que esto no suceda.

Zepeda advirtió que las diferencias internas en Morena pueden agravarse; "por ahora terminaron en una vendetta política entre el presidente de la Junta de Coordinación Política en el senado, Ricardo Monreal, y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Utiliza todo el aparato del Estado para perseguir a sus opositores, por eso sin duda se verá contaminado el trabajo legislativo con lo que ocurre en este proceso electoral".

A esto sumó que la polarización puede incrementarse por las elecciones en seis entidades y la falta de transparencia en los contratos de obra asignados a las obras relevantes de este gobierno".