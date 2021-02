Presupuesto y Fideicomisos, fuera del extra por tema quintetas del INE

La confrontación que surgió en la bancada de Morena por la imposición del ala radical, para reintegrar las cuatro quintetas que elegirán cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, eliminó la posibilidad de que en el período extraordinario de este miércoles en Cámara de Diputados, se incluyeran dos temas básicos para Morena y el presidente López Obrador. Son la eliminación de fideicomisos y modificaciones a la ley hacendaria para que el gobierno federal pueda -con carta abierta- hacerse de mayores recursos económicos frente a la crisis económica.

En un comunicado el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, informó a las ocho de la noche que “en la sesión del período extraordinario convocada para el próximo miércoles 22 de julio, únicamente se concentrarán en la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral”.

Y agregó que la decisión se tomó “ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas” que técnicamente se reducen al conflicto entre el Partido del Trabajo (que avala los dichos del académico John Ackerman) y el ala radical de Morena; contra el resto de la bancada morenista pues el PRI, PAN, PRD, partido Verde, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social no han retirado el aval que dieron a las quintetas recibidas por el Consejo Técnico Electoral desde el jueves pasado.

Pese a ello, Delgado dejó abierta la posibilidad para alcanzar acuerdos mañana “en temas como la extinción de Fideicomisos, que permitirá mayor eficacia en el uso de recursos públicos; y la Ley de Adquisiciones, para poder comprar medicamentos en el extranjero”, precisó el boletín.

De nada sirvió que el morenista y legendario Porfirio Muñoz Ledo calificara de “golpistas” a los 63 firmantes de la carta (el ala radical más el petista Gerardo Fernández Noroña y la diputada del PES Irasema Buenfil) que pidieron a Delgado reponer la integración de las cuatro quintetas propuestas por el Consejo Técnico Electoral (CTE) porque “las listas remitidas no incluyen a los mejores perfiles y, en cambio, es por demás manifiesto que fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación”.

Hicieron oídos sordos al argumento más sólido del legislador: “estas personas cuyos nombres no conozco, afortunadamente, cualquiera que sea su grupo político no es banal. Es una tendencia autocrática; y lo peor de todo, es que tiene la idea de que el gobierno quiere ser autocrático. Interpretan incluso mal al presidente de la República y lo rebajan como político. Andrés Manuel es demócrata y nosotros somos garantes demócratas. Le tengo gran respeto mi querido a John Ackerman… Tiene mucho celo partidario… Pero él no estuvo directamente involucrado en el proceso de las autonomías… La izquierda luchó por la autonomía del INE”.

Las quintetas van… pero se pidió un estudio jurídico

A las cuatro de la tarde la Junta de Coordinación Política sostuvo una reunión virtual para tratar el tema. En los pasillos del legislativo, corrió el rumor de que las cuatro quintetas tenían ya aval desde Palacio Nacional, pues Delgado acudió esta mañana con el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, a la reunión-desayuno que convocó el presidente López Obrador. El tema a tratar, fue los períodos extraordinarios en ambas Cámaras.

Me reuní con Mario Delgado y Ricardo Monreal, coordinadores de los grupos mayoritarios del Congreso de la Unión.



Tras la reunión de la Jucopo, Tonatiuh Bravo, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, tomó la llamada a La Silla Rota:

-No hay acuerdo, continúa el proceso sin ningún problema

-¿Se quedan las cuatro quintetas?

-¡Claro que van! Eso no esta en duda. Mario Delgado encargó un estudio a la dirección jurídica de la Cámara, pero seis grupos parlamentarios sostenemos la constitucionalidad de eso. Y vamos a resolver, mañana lo entregan. El PT sigue en lo mismo.

La Constitución en su art. 41 NO otorga posibilidad alguna para que la Jucopo de la @Mx_Diputados regrese al CTE las quintetas como pretenden .@JohnMAckerman y .@DiputadosPTLXIV — Tonatiuh Bravo (@tonatiuhbp) July 20, 2020

-Diputado ¿Cree que les den los votos el miércoles? Necesitan dos terceras partes del pleno.

-No creo que les den los votos a ellos -afirmó, para luego corregir-, espero que no les den…

-¿Y a ustedes sí?

-Eso ya dependerá de los acuerdos.

-Pero en la sesión del TMEC, bajo el contexto de la pandemia, solo acudieron poco más de 360 legisladores.

-Vamos a hacer el mayor esfuerzo, concluyó.

PES se sostiene… y la diputada Irasema Buenfil, también

Jorge Arguelles, coordinador de la bancada del PES, afirmó a La Silla Rota que la postura de la diputada Irasema Buenfil (firmante de la carta en cuestión) es a título personal y no de la bancada.

“Las razones personales que ella haya tenido para firmar este documento, que desconozco si lo firmó o no, no es algo que yo haya corroborado. Pero si lo hizo, así fue a título personal. El grupo parlamentario Encuentro Social es respetuoso de todas las opiniones, pero no es una postura ni del grupo ni del partido aprobado por nuestro consejo político nacional”.

Consultada al respecto, Buenfil no contestó ninguna las tres llamadas que La Silla Rota le hizo para corroborar o no, si firmó la carta o su nombre fue agregado sin su autorización. No obstante, vía mensajería Whatsapp, insinúo que sí firmó la carta al señalar, cita textual: “lo único que estamos buscando es garantizar la democracia al interior del INE y prevenir que el ejercicio electoral no incurra al margen de decisiones unilaterales… En estos momentos me es un poco complicado reponer tu llamada, ya que estoy en medio de una reunión”.

Por su parte Arguelles reiteró su posición de los últimos cuatro días. “Desmentimos categóricamente que se haya descalificado el proceso, no. Reconozco al CTE que son muy profesionales, éticos y prudentes. Seguramente el miércoles 22 se votarán los cuatro consejeras y consejeros que representen lo que necesitamos: total imparcialidad para una democracia incluyente”.

-¿Cómo será el voto de la bancada el miércoles?

-Todos los votos son con libertad y criterio propio de los diputados… Si alguien quisiera hacer algo distinto a lo que la mayoría decida, lo respetamos… Puedo asegurar y dar mi palabra, que la diputada Irasema no votara en contra si el grupo parlamentario resuelve que sea por mayoría, porque la diputada Irasema siempre hace política que construye por México.

-¿Acudirá el miércoles toda la bancada?

-Somos 26 diputados… No te puedo garantizar la asistencia del cien por ciento puesto que algunos pertenecen a grupos vulnerables como diabéticos, hipertensos, tercera edad y con la pandemia, les sugiero respetuosamente que no se presenten para procurar su buena salud. Podemos a lo mejor contar con 20 diputados.