Presupuesto para salud debe pasar del 3 al 6% del PIB: Miroslava Sánchez

La doctora Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, considera que el sector salud ha estado muy castigado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y si a ello se le suma la corrupción que priva en el área, el problema de la salud en México se tornó más severo.

Por ello, la legisladora por Morena anunció a La Silla Rota que buscará que el presupuesto público para la salud de los mexicanos sea el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, lo cual significaría un incremento del 100% toda vez que según las últimas estimaciones, en la actualidad no llega al 3% del PIB.

La diputada Sánchez indicó que los bajos recursos y la corrupción “nos tienen con muchos problemas para dar atención médica y para proporcionar los medicamentos. Tendremos que legislar para que se aumente el presupuesto”.

En la comparecencia del secretario de Salud, José Narro, se nos informó que hay denuncias penales porque no se sabe dónde están más de mil millones de pesos y 15 gobiernos estatales están bajo sospecha de malversación”, dijo.

El futuro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, ha señalado que se debe incrementar el presupuesto en un punto porcentual del PIB cada año; sin embargo, la legisladora es de la opinión sí es posible contar con los recursos para que en 2019 se llegue al 6% del PIB, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, donde la inversión pública en salud se ubica entre el 6 y el 8% del PIB, afirmó.

INGRESOS POR IMPUESTOS AL TABACO Y CHATARRA, AL SECTOR SALUD

La doctora Sánchez coincide con las voces que han demandado que los impuestos que se recaudan desde hace varios años por concepto de consumo de tabaco y alimentos con alto contenido calórico se sumen a los presupuestos de las instituciones responsables de la salud de los mexicanos.

Además, la legisladora se pronunció por la necesidad de revisar anualmente los impuestos tanto al tabaco como a los alimentos chatarra, al coincidir con algunos expertos que señalan que el impacto positivo que tuvo el gravamen ya se disipó.

En su opinión, esos recursos deben destinarse sobre todo a la prevención de las enfermedades que mayormente afectan a la población en nuestro país, como son la diabetes, los males cardiovasculares y el cáncer. También deben estar “etiquetados” para atender las consecuencias que provoca el consumo de esos productos. Y eso debe estar legislado, dijo.

Es muy importante educar para la salud, y se tiene que hacer desde los niveles más básicos de la educación, en los hospitales y en los hogares”.

La presidenta de la Comisión de Salud también informó que también apoyará a quienes se han manifestado en favor de un nuevo etiquetado de los productos, para que se conozca realmente su contenido calórico y para que sea de fácil comprensión.

FALSO QUE LA ATENCIÓN A LA SALUD SEA UNIVERSAL

Cuando se le pregunta acerca del futuro del Seguro Popular, indicó que si bien se encuentran afiliadas más de 25 millones de personas, es falso que se les atienda debidamente “pues resulta que no hay consultas, no hay medicamentos, el espectro de enfermedades que cubre el Seguro Popular es insuficiente. No hay una verdadera universalización sino una simulación”.

Indicó que “puede ser” que continúe el Seguro Popular “pero tal como está no sirve a los mexicanos”.

En su opinión, es preciso que se modifique para que todas las personas tengan derecho a la salud.

fmma