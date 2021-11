Presupuesto de egresos y reforma eléctrica: negociaciones entre partidos

Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados se negaron a aprobar la reforma eléctrica como parte de la negociación política con Morena que, a diferencia de 2018, no cuenta con los votos necesarios para aprobar las modificaciones constitucionales que desea, consideran especialistas.

Lo que estamos viendo son los efectos de la elección intermedia, de la elección 2021.

"Toda política es negociación pero si uno tiene más fuerza, uno negocia de otra forma, y si uno tiene menos fuerza, tiene que ceder más y eso es lo primero que le está enseñando la oposición al gobierno de Morena", afirmó Jorge Márquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en entrevista con La Silla Rota y El Heraldo de México.

En ese contexto, ahora a la oposición le interesaría negociar el presupuesto federal para poder negociar las propuestas de modificaciones constitucionales, principalmente la reforma eléctrica.

Además, las elecciones de 2022 permitirían tener un contexto mejor para que la oposición pueda negociar con Morena en donde el mensaje de la oposición sería el de exigirle a Morena que no hagan uso del clientelismo, no se involucre al narcotráfico en las elecciones y no se utilice propaganda ilegal desde la presidencia.

Por su parte, Gustavo López Montiel, académico del Tecnológico de Monterrey, afirmó que las declaraciones de Marko Cortés relacionadas con la posible pérdida del PAN de las elecciones de 2022 generó una revuelta dentro del partido.

Además, consideró López Montiel, también la política clientelar del presidente juega su papel, principalmente debido a que ésta ha ocasionado que se modifiquen las condiciones electorales de algunos estados como Tamaulipas que de ser un estado dominado por el PAN, empieza a tener mayor presencia morenista.

"El presidente aprendió bien lo que el PRI hacía en el sentido de mantener movilizada a su estructura, porque si no la mantenía movilizada, se anquilosaba, entonces la moviliza", afirmó López Montiel.

Sin embargo, Morena también tiene dificultades para mantener la unidad, consideró Márquez.

"Está viviendo una crisis en torno a la unidad, tan es así que tuvieron que llamar a Palacio Nacional a algunos de los intelectuales críticos de Morena, estoy hablando de John Ackerman, supongo a buscar que no haya ruptura, a que se mantenga al partido unido. También hemos visto algunos desplantes, por ejemplo Monreal diciendo que a como dé lugar va a luchar por la presidencia y si no es por Morena, será por alguien más", destacó el especialista.

Sin duda la contienda por la elección presidencial está jugando su papel al momento de generar tensiones dentro del partido gobernante pues ninguno de los posibles candidatos, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum o Ricardo Monreal, están dispuestos a ceder su lugar como presidenciables.

Además, el Partido Verde Ecologista de México puede ser un factor decisivo pues debido a su olfato político, afirmó Márquez, podría llevarlo a aliarse con la oposición o a considerar a alguno de los aspirantes a la candidatura presidencial como abanderado. Al respecto, el especialista recordó los rumores de la cercanía de Ebrard con el Partido Verde.

"Pero hay muchas formas de jugar a la política, a veces se puede ayudar no haciendo nada y las transferencias de capital humano vienen después, lo hemos visto muchas veces como pasó en Sinaloa ahora donde claramente el gobernador priista jugó a favor de Morena y las transferencias vinieron después", afirmó.

El PV es totalmente impredecible, si se tiene que ir con el PAN se va pero ellos van a ganar como siempre y el PT yo creo que puede ser el que lance a alguno de estos candidatos, supongo que el PT quizá sea el partido que lance a Monreal.

Sobre la reciente renuncia de Santiago Nieto como responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, Gustavo López Montiel afirmó que es, en parte, una pérdida también para el presidente aunque probablemente le juegue a su favor porque, a su consideración, López Obrador decidió dejar pasar el incidente para quitarse de encima a un funcionario que había sido eficiente pero que también le generaba contradicciones con diversos actores políticos.

En ese sentido, es probable que se dé una recomposición de fuerzas de los grupos que están alrededor del presidente.

En relación con el suplente de Nieto, Pablo Gómez, el especialista Jorge Márquez recalcó que no considera que el cambio signifique se pase de un investigador más técnico a uno más rudo, sino que de por sí, Nieto representaba un ala dura.

Para empezar, debido a que la UIF se encargaba de investigar y obligar a los investigados a demostrar su inocencia después de que les congelaran las cuentas bancarias, lo que es inconstitucional pues viola la presunción de inocencia.

"Con esa distorsión de la justicia que ya ocurría con Santiago Nieto como antecedente, no veo que sea distinto con Pablo Gómez, no es cierto que pasaramos del técnico al rudo, ya estaba el político rudo y simple y sencillamente llega otro que, al contrario, tal vez hasta va a ser más eficiente porque tiene más comunicación con el presidente", afirmó Márquez.

CAMBIOS EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El Senado de la República debe recibir una terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir quién será el o la suplente del ministro Fernando Franco que abandonará su puesto en diciembre próximo; se espera que la terna esté compuesta únicamente por mujeres para tratar de equilibrar la balanza de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A consideración de Javier Martínez Reyes, especialista del CIDE, la decisión de quién podrá ocupar el cargo, es prácticamente del presidente de la República debido al proceso de elección.

En primer lugar el presidente debe enviar la terna al Senado, en donde comparecen las o los aspirantes y se procede a votarlos; en caso de que ninguno reciba los votos requeridos, el presidente tiene la obligación de presentar una segunda terna que, si es rechazada, ocasionaría que López Obrador designara automáticamente al siguiente ministro.

Eso representa una especie de amenaza para los legisladores que saben que tienen que aprobar a alguno de los candidatos o de lo contrario la decisión la tomará el ejecutivo federal.

Además, consideró Martínez, la SCJN no tiene verdadera autonomía respecto del poder ejecutivo y al respecto recordó otros casos como el de Eduardo Medina Mora.

"No olvidemos que fue un ministro que fue nombrado en la anterior administración, fue una propuesta del presidente Peña que fue avalada por el Senado, él nunca debió haber sido ministro porque tenía una cercanía muy clara no sólo con el presidente, sino con las administraciones del PRI y del PAN", explicó Martínez.

El especialista recordó que Medina Mora renunció al cargo por lo que parecieron ser evidentes presiones por parte del ejecutivo.

"No olvidemos que no sólo a Medina Mora sino también a familiares de él les terminaron congelando cuentas precisamente para provocar su renuncia, cuando renuncia, es una renuncia que sucede en la total opacidad, nunca dio las razones por las cuáles renunciaba, aunque así se exige", afirmó Martínez.

Al respecto el especialista hizo hincapié en que el proceso de elección de ministros es un proceso muy opaco en el que la población no tiene voz ni voto, además de que tampoco los legisladores tienen muchas posibilidades de intervenir.

Martínez explicó que se han rumorado algunos nombres de posibles candidatas de la terna entre quienes se encontraría Loretta Ortiz, que ya ha sido postulada por el presidente en dos ocasiones.

"Ahorita se desempeña como consejera de la Judicatura y ella ya estuvo dos veces en terna así que es altamente probable. También se ha mencionado el nombre de la fiscal anticorrupción, Luz María Mijangos, de alguna manera es una persona que ya ha sido designada por esta administración para un cargo relevante", explicó Martínez.

Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo: la opacidad en la designación de ministros de la Corte. "

Nunca se ha dado un debate abierto sobre cómo se conforman las ternas. Nunca se ha dado criterios claros de por qué se incluyen a las personas y mucho menos participa la ciudadanía", concluye el especialista.

