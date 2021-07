Presume salud compra de medicamentos "sin sobreprecio", ¿es suficiente?

"Sin sobreprecios y con ahorros", así fue como presumió este martes el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la compra de 197 millones de medicamentos y piezas de material de curación.

En conferencia de prensa, Alcocer explicó que la compra se realizó a través del mecanismo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Por ello, se adjudicaron mil 038 claves y se formalizaron 995 contratos, lo cual equivale a 693 medicamentos y 345 materiales de curación, equivalentes a 45 mil 422 millones de pesos.

"Se encuentran en el país 197 millones de piezas de medicamentos, 25.8 ya entregados al sector salud del país, que corresponden a 268 claves, casi 171 millones de piezas de las 995 claves con órdenes de suministro en tránsito", explicó en conferencia matutina.

Sin embargo, el Gobierno mexicano destacó que no tuvo éxito para adquirir 710 claves y 286 de material de curación, debido a que los proveedores no cumplían con los requisitos.

"El 10 de junio nos informó (la UNOPS) que no tuvo éxito en 710 claves y 286 de material de curación. Se ofrecieron proveedores que no cumplían con requisitos de seguridad, precios no razonables y las que ofrecieron empresas inhabilitadas", dijo.

SOBRE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

En el caso de las medicinas para niños y niñas con cáncer, Alcocer señaló que con el apoyo de la cancillería y embajadas de países como Francia, Argentina, Alemania, Canadá, India, Cuba y Corea del Sur lograron conseguirse 27 claves faltantes.

Alcocer explicó que dicha compra también fue a través de la UNOPS, por lo que en total se adquirieron 132 claves de medicamentos oncológicos, por un total de 11 mil 795 millones de pesos y un volumen de 6 millones 929 mil 197 piezas.

Sin embargo, durante el anuncio Alcocer señaló que aunque las exigencias por estos medicamentos son válidas, exageraron y se utilizaron con otros fines.

"Termino con los oncológicos por el interés válido, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información", dijo.

PADRES ALISTAN MARCHA

Apenas este lunes, los padres de niños con cáncer hicieron un llamado a la población a sumarse a la marcha que realizarán este sábado 24 de julio y saldrá a las 11:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Denunciaron que el desabasto de medicamentos continúa en el país, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se está regularizando la situación.

La abogada Andrea Rocha indicó que después de la protesta se va a amparar a otras 100 familias que se sumarán a los 220 amparos que ya fueron presentados por familias de niños con esta enfermedad para que sí les den el medicamento que requieren.

"El fin de semana salió el señor presidente en su mañanera a decir que ya iban a llegar, y eso lo hace con el fin de descalificar las acciones que nosotros hacemos como sociedad, pero quiero decirles que la realidad es que hoy en día los papás de los niños con cáncer siguen viviendo el desabasto de medicamentos oncológicos", indicó la abogada Andrea Rocha.

Rocha resaltó que hacen esta marcha porque el desabasto de medicamentos es general en todo el país y no solamente faltan quimioterapias, sino también otros fármacos básicos como paracetamol.

Recordó que ya llevan tres años en la lucha y que "la indiferencia, la incapacidad del actual gobierno de que querer resolver el abasto de medicamentos nos lleva hoy en día a querer manifestarnos".

Luis Fernando Reyes, representante de los padres, señaló que cuando iniciaron con el problema de desabasto, eran 20 papás, pero que "hoy a la fecha es muy difícil decirlo, más de la mitad falleció, los pequeños han perdido la batalla por el tema del desabasto y así como esos 10 niños que perdieron la batalla en el hospital infantil, han sido miles, también miles de pacientes adultos".

LOS MÁS AFECTADOS

A finales de junio, La Silla Rota dio seguimiento a las compras de la UNOPS y contrastó con el estudio del Instituto Farmacéutico México para confirmar que en la compra consolidada 2021, 663 claves de fármacos quedaron desiertas.

En dicho análisis se destacó que los tres grupos terapéuticos con más claves desiertas fueron: enfermedades infecciosas y parasitarias (111 claves), oncología (61 claves) y cardiología (49 claves).

El director general de Inefam, Enrique Martínez Moreno, recordó que el Instituto de Salud para el Bienestar en conjunto con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda se vio forzado a hacer otra compra extraordinaria para adquirir las claves de medicamentos que la UNOPS no adjudicó, lo que a largo plazo generará mayor opacidad.

"Mientras que el señor presidente habla de transparencia, de hacer las cosas bien, la verdad es que estas nuevas adquisiciones van a ser por adjudicaciones directas y la ventaja que teníamos con las licitaciones es que eran un dato público", alertó Martínez Moreno.