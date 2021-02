Presume Ebrard reducción de 56% de flujo migratorio

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que entre mayo y agosto disminuyó un 56 por ciento el flujo migratorio hacia Estados Unidos, como resultado de la estrategia implementada por el gobierno mexicano para atender el fenómeno de la migración.

Al presentar un informe de las medidas implementadas del Plan de Desarrollo y Migración, detalló que un total de 25 mil elementos de la Guardia Nacional participan en las acciones de migración y seguridad, y que hasta ahora sólo se han recibido siete quejas, por lo que se puede considerar un despliegue exitoso y con respeto a los derechos humanos.

En ese sentido resaltó que se han logrado tres cosas: recudir el flujo migratorio que ponía en tensión la política migratoria mexicana; el respeto a los derechos humanos de los migrantes, y que México da el ejemplo de que con poco dinero se podrían generar empleos en países como El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que “es mejor que cualquier otra política” para atender la migración.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller mexicano refirió que hasta ahora cuatro mil 300 migrantes han sido integrados al programa Sembrando Vida, y que la FGR ha abierto 778 carpetas de investigación, además de que hay mil 99 imputados por tráfico de personas.





ATAQUE EN EL PASO





Luego de la tragedia en El Paso, Texas, la primera batalla de México ha sido que el ataque sea considerado como un acto terrorista, afirmó el canciller Marcelo Ebrard, quien señaló que la mejor manera de proteger a los mexicanos en Estados Unidos es que se califique así ese hecho.

Ebrard Casaubon indicó que el ataque no es un hecho aislado, "no es una persona", sino que es parte de una red digital y de personas que piensan de esa manera, por lo que la batalla de México es que sea clasificado como terrorista, y destacó que afortunadamente Estados Unidos ha reconocido que no es hecho menor y “votó a favor”.

Informó que la Fiscalía General de la República (FGR) estructura ya la carpeta de investigación en contra de quien perpetró el ataque a ciudadanos mexicanos y estadunidenses en un centro comercial.

El canciller insistió que la mejor manera de proteger a los mexicanos en el extranjero, particularmente la unión americana, es que el ataque que costó la vida de ocho connacionales se considere como acto terrorista, además de que se deben tomar medidas preventivas frente a quienes pueden realizar este tipo de actos.