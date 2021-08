Presume AMLO su nuevo libro

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este lunes su nuevo libro, "A mitad del camino", en el que relata sus casi primeros tres años en el gobierno, y lo recomendó especialmente a sus "adversarios".

Versiones periodísticas señalan que trabajadores del gobierno están siendo obligados a comprar el libro.

"Ya salió 'A mitad del camino'. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el Gobierno en dos años y nueve meses. Lo recomiendo. En especial lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones de lo que estamos llevando a cabo", expresó en conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El mandatario mostró un ejemplar de su nuevo libro, publicado por Grupo Planeta en cuya portada aparece una fotografía suya sonriente y aplaudiendo con una guayabera y un bastón de mando bajo el brazo.

López Obrador opinó que "la política es entre otras cosas pensamiento y acción" y aseguró que en su nueva obra "está el pensamiento y está la acción".

"Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar. Les va a gustar aún cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante: no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia", explicó.

Durante su larga trayectoria como líder opositor y luego presidente, López Obrador ha escrito decenas de libros para exponer su visión de la política, la migración o la relación con Estados Unidos.

El último libro publicado, ya como presidente, fue "Hacia una economía moral" (2019), en el que expuso los "principios éticos" de su proyecto de desarrollo y "transformación" de México.

(Luis Ramos)