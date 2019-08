Prestan "Los Chuchos" las siglas del PRD a Futuro 21, con "rostro ciudadano"

Este 24 de agosto iniciará la gestación, vía el PRD, de una nueva fuerza política llamada "Futuro 21" que busca ser contrapeso para la "aplanadora" llamada Morena y Andrés Manuel López Obrador, que trascendidos ubican con liderazgo de Miguel Ángel Mancera, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, pero que integraría a personas como Gabriel Quadri de la Torre y José Narro Robles.

En búsqueda de "fichajes" Narro Robles es uno de los principales atractivos, quien hace algunos días al ser cuestionado sobre si tendría un acercamiento formal al PRD, dijo: "Yo hablo, lo he dicho muchas veces, hasta con el Diablo, con todos. Este país lo que necesita es garantizar su pluralidad", afirmó.

"Yo ya no soy integrante del PRI (...) Tengo amigos en este partido político y en todos los partidos políticos. Yo no voy a decir que no tengo relación con todos los partidos políticos", agregó.

Por su parte Fernando Belaunzarán dijo que es necesario construir un contrapeso político ante la nueva hegemonía del poder, ello con "Futuro 21".

"Por lo tanto tenemos que replantearnos y partir de nuestra autocrítica para hacer las cosas diferentes y mejor. Hay una gran necesidad en este país para construir contrapesos, para que haya contrapuntos a la nueva hegemonía que sea constituido y que resulta muy preocupante para el país".

Belaunzarán expuso que esta iniciativa la integran personas de diferentes partidos políticos, ideologías y corrientes partidistas donde lo importante es ser un factor de unidad opositora.

"A la nueva hegemonía le conviene que estemos dispersos, que seamos una oposición fragmentada y dividida. Nosotros queremos hacer un llamado a la unidad y a las fuerzas opositoras para defender la democracia del país", sostuvo.

Fernando Belaunzarán señaló que indiscutiblemente el año 2021 cuando sean las elecciones intermedias para renovar al poder Legislativo "será nuestra primera parada de la oposición.

"Ahí tenemos que hacer una gran fuerza opositora para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, para luego en las elecciones del 2024 hacer un esfuerzo de unidad opositora en el país", subrayó.

Por su parte, la exsenadora Angélica Peña dijo que este 24 de agosto, "nos encontraremos en una Asamblea para presentar al país el Manifiesto a la Nación, por la República, por los derechos humanos, por el respeto al Estado Laico, por la insistencia de que se constituyan las corporaciones policiacas civiles y profesionalizadas, que sean confiables y que busquen jubilarse con honores.

"No cejaremos en insistir que en México se debe respetar absolutamente el derecho a la información y a la libertad de expresión como premisas fundamentales de cualquier país democrático. Que las autoridades no pueden constreñir la protesta o la exigencia de justicia para las mujeres y, por supuesto, garantizar su derecho al acceso a una vida libre de violencia, y la no politización de materias como la Salud o la Educación.

"Por eso me sumo a la transición hacia la construcción del partido que requiere nuestra democracia para no involucionar y para que la pluralidad de nuestra nación incida en que el Poder Legislativo sea realmente un contrapeso del poder presidencial.

"En ese propósito, el PRD no puede ni debe ir solo, como tampoco el partido que surgirá desde el Proyecto Político FUTURO21. La oposición debe privilegiar un gran acuerdo por el bien de la República, del estado laico y de la democracia, para lograr que en el 2021 la Cámara de Diputados refleje realmente la composición plural de nuestra sociedad, y acotar la maldita hegemonía del partido único que puede, con ayuda de nuestra pasividad, retrocedernos a la peor época, no del echeverrismo, sino del diazordacismo.

Y de cara a las elecciones para gobernador en Zacatecas y Guerrero, ya muchos se mueven para formar alianzas y atraer liderazgos ciudadanos con el fin de enfrentar a Morena, así sea con frentes que incluso integren a PRI-PAN-PRD, algo nunca visto.

JGM