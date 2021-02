Presionan a TEPJF para no avalar candidatura de "Napito": AMLO

PÁNUCO, Veracruz (La Silla Rota).- De gira por el estado de Veracruz, Andrés Manuel López obrador abrió un nuevo capítulo en su confrontación con autoridades electorales al asegurar que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están siendo presionados para no avalar la candidatura de napoleón Gómez Urrutia al senado por la vía plurinominal.

“Que no se deja impresionar en el caso de Napoleón Gómez Urrutia porque tengo información que nos están apretando para que tomen una decisión en contra de Napoleón Gómez Urrutia (…) De conformidad a la ley y que no permitan la presión de nadie y que resuelvan con absoluta libertad”, pidió el tabasqueño.

Agregó que reprueba cualquier tipo de negociación para echar atrás la postulación a la Cámara alta del líder minero a cambio de no avalar la del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

“Lo que tienen que hacer los magistrados es aplicar la ley, no es cambalache (…) Yo lo que no quiero es que las autoridades sean títeres, sean peleles, que estén al servicio de la mafia en el poder”.

Al concluir un mitin en Pánuco, López Obrador también se refirió a las declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, quien declaró que el órgano electoral espera un escenario cerrado el día de la elección.

“Es una irresponsabilidad actuar así él es muy imprudente es lo menos que se puede decir pero si está mal informado. Sería bueno que conociera las encuestas (…) hágame un favor mándale al presidente del INE las encuestas porque a lo mejor no las ha visto”, destacó.

En entrevista con medios nacionales, el tres veces candidato presidencial habló también al encuentro que sostuvo ayer el empresario Alejandro Ramírez y uno de sus asesores en materia económica, Gerardo Esquivel en un restaurante de la ciudad de México y del cual se dio cuenta en un diario de circulación nacional.

El tabasqueño aseguró que no estaba enterado de dicho encuentro el cual fue a título personal, afirmó, de Gerardo Esquivel. No obstante, afirmó que no desaprueba el encuentro con el empresario a quien se ha referido como miembro de lo que llama “la mafia en el poder”.

“Que es bueno todo lo que signifique dialogar que la política se inventó entre otras cosas para evitar la guerra, para evitar la confrontación el diálogo es importante siempre (…) se dio (el encuentro) de manera informal espontánea y que bueno y además Alfonso Romo hace lo propio porque él tiene como encomienda ser un enlace con el sector empresarial”, explicó.

Finalmente, se refirió a la marcha de madres de personas desaparecidas que se realizó en la ciudad de México en el marco del día de las madres.

“Las queremos mucho nos solidarizamos con su lucha que entendemos su dolor Y qué vamos a seguir luchando para que en México haya justicia y no haya desaparecidos”, finalizó.

