Presidente, me pide violar la ley: responde CCE a AMLO

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que es ilegal el cobro de 50 mil millones de pesos en adeudos ante el fisco a 15 grandes empresas que el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó, por lo que dijo a AMLO, a través de una carta privada: "Lo que usted me está pidiendo, señor presidente, es violar la ley, y por principios, no lo voy a hacer", sintetiza el periodista Carlos Loret de Mola.



En el mismo documento, el líder de la cúpula empresarial acusa "diferencias profundas" con el gobierno de López Obrador, las cuales llegan a "afectar la confianza que yo pensaba habíamos construido".

"Recibo con asombro una carta (enviada por AMLO el pasado 9 de abril) en donde usted me pide ayuda para cobrar supuestos adeudos de compañías al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Eso escapa a mis atribuciones y representaría una violación de la ley que, por principio personal, no puedo hacer", expuso el empresario.

Al señalar que sus intenciones durante la pandemia del coronavirus en México no son políticas, reiteró al presidente Salazar Lomelín la recomendación de implementar un plan de tres meses para reactivar la economía frente a la amenaza económica de la covid-19, orientada, principalmente hacia pequeñas y medianas empresas, que ha sido la exigencia de la iniciativa privada desde que AMLO anunció (el 5 de abril) que la estrategia de apoyos -mismos que no alcanzar a sumar el equivalente al 1% del PIB- se basaría en engrosar la capacidad de los programas sociales federales y no contemplaría apoyos fiscales como el diferimiento de cobro de impuestos.



"(Los 50 mil mdp que adeuda la IP) Sería una contribución extraordinaria del Consejo Coordinador Empresarial que nos ayuden a cobrar; lo que ya no se puede hacer es la condonación, eso está prohibido. Pero no deja de ser una cantidad importante", señaló López Obrador al enviar la carta a Salazar Lomelín.

Por su parte, Loret de Mola apunta que las "declaraciones, su estilo autoritario y no pocas decisiones de política pública -como la cancelación del aeropuerto de Texcoco-" del jefe del Ejecutivo le han hecho de una imagen internacional de animadversión hacia la inversión privada, que se refleja en "una baja notable en las calificaciones crediticias a México, una sistemática salida de capitales, un desplome de la inversión privada en el país y una notable incertidumbre en los mercados. Todo eso, antes del coronavirus".

Sin embargo, el líder del CCE durante el sexenio ha tenido mucha presencia en Palacio Nacional, incluso el presidente lo ha elogiado públicamente. No obstante, Salazar asegura que recibía constantes críticas de su gremio "por su tono suave y su actitud dócil hacia un presidente hostil a la iniciativa privada".

(diego joaquín)