Presidente del Senado impugna acuerdo de paridad del INE

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, presentó un recurso de apelación en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a los partidos políticos a presentar siete candidaturas de mujeres a gubernaturas en las elecciones de 2021.

De acuerdo con un documento presentado en Twitter por la periodista Leticia Robles de la Rosa, el senador argumentó que es "un asunto de fondo que no le corresponde al INE".

El presidente del Senado presentó Recurso de Apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del acuerdo del INE que obliga a los partidos políticos a presentar 7 candidatas a gubernaturas. Dice que es un "asunto de fondo" que no corresponde al INE.

También el PAN presentó recurso de apelación:

También Acción Nacional presentó un recurso de apelación contra los lineamientos del INE para garantizar paridad en gubernaturas.

MUJERES tomen nota de quienes están en los hechos con las mujeres.

La semana pasada, consejeros del Instituto Nacional Electoral aprobaron por 9 votos a favor y 2 en contra el acuerdo de paridad de género que establece que al menos, siete de las candidaturas de 15 aspirantes a gobernador para 2021, sean ocupados por mujeres. En su participación el consejero presidente Lorenzo Córdova respondió a los partidos políticos que amenazaron ayer con impulsar una controversia constitucional en su contra, que el instituto no legisla, pero sí adopta medidas legislativas "que contribuyan a concretar en los hechos el mandato constitucional en condiciones de equidad certeza y legalidad".

Ese día, la consejera Carla Humphrey señaló que la postura del INE es histórica y que la propuesta es responsable. Adriana Favela defendió que los partidos políticos deberían defender la paridad de género "porque parece que esta medida no les agrada del todo", acusó. Por su parte Claudia Zavala respaldó que éste sí es un tema de paridad y no de constitucionalidad. "El INE está aplicando la ley, no la está creando", aclaró. Por su parte el consejero Ciro Murayama llamó a los legisladores a no temer en las consecuencias de que han aprobado en el Congreso. "Bienvenidos a la paridad", celebró.

Sin embargo, las bancadas de todos los partidos políticos en el Senado de la República, advirtieron al Instituto Nacional Electoral que de aprobar mañana el acuerdo que pretende otorgar criterio de paridad de género a las candidaturas para gobernador en 15 entidades, interpondrá una controversia constitucional.

"El INE está incurriendo en exceso y en invasión de esferas de competencia de uno de los poderes", señaló Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta. "Por eso todos", recalcó, "hemos decidido enviar un exhorto, una respetuosa comunicación por esta vía de que el INE no legisle, no invaden nuestras facultades como nosotros no lo hacemos a otros poderes. Que no extralimiten en sus facultades", afirmó.