Presidente del PRI copia a AMLO: Sauri

Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI y diputada federal, afirmó que con el cambio de estatutos dentro de su partido aprobado el martes por la noche, que le da poder de decisión al presidente Alejandro Moreno para candidaturas y hasta para la votación de las bancadas en el Congreso, implica copiar la concentración de poder que define a Andrés Manuel López Obrador.

"El PRI debe de evitar a toda costa caer en la tentación de replicar al interior del partido, lo que estamos viendo en la Presidencia de la República... Centralizar y concentrar no es de ninguna manera garantía de democracia y de eficacia electoral", declaró Sauri.

El 3 de agosto el presidente del instituto, Alejandro Moreno, celebró la sesión extraordinaria virtual del partido donde se aprobaron reformas y adiciones a 41 artículos de sus estatutos.

En su discurso, "Alito" (como también llaman a Moreno) aseguró que quienes aspiren en las elecciones del 2021 a un cargo de elección popular "deberá exhibir un oficio, en el que se comprometa a pedir licencia para separarse del cargo si decide renunciar y traicionar al grupo parlamentario al que pertenezca, tienen que ser priistas, porque llegan con los votos del partido".

Agregó que los jóvenes ocuparán el 30 por ciento en candidaturas propietarias y suplentes. En los municipios con población indígena, éstos serán candidatos.

Moreno añadió que aquellos que hayan cometido violencia política de género no podrán serlo.

Versiones extraoficiales de algunos asistentes vía remota al Consejo, señalaron que con estos cambios el dirigente priista también podrá elegir quiénes serán candidatos en las próximas elecciones, quiénes coordinadores de bancada en el Congreso y hasta cómo y en qué sentido votar en ambas cámaras en temas de interés público.

Sauri precisó en entrevista con la prensa, que ella fue una de las asistentes a esta sesión vía remota.

"No puedo dar una respuesta contundente porque no tuve oportunidad de revisar la propuesta, simplemente fue algo que se presentó y no hubo el tiempo que requiere una cuestión de esta envergadura. No puedo anticipar más que una, vamos a decir, el desconocimiento general... La inmensa mayoría del Consejo Político conocimos el documento en el momento que se puso a consideración, esa es una, no hubo tiempo", aseguró.

"Necesito verlo con cuidado y atención, no me atreví más allá. No quiero anticipar algo que no conozco a detalle y mucho menos las repercusiones que puede tener, pero mi hilo conductor para leer las reformas que se presentaron ayer al Consejo es ese, tenemos que evitar en el PRI caer en la tentación del modelo del Presidente López Obrador, es decir del modelo de la concentración del poder y la centralización de la toma de decisiones; estamos viendo que eso no funciona en el país, entonces tampoco debe funcionar en el partido".

