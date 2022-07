Presidente de la Corte impulsa iniciativa para combatir feminicidios

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, presentó una propuesta de iniciativa para crear la primera Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparación del Feminicidio, que incluye un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidio.

En días pasados, en entrevista con el periódico El Universal, Zaldívar afirmó que México no puede seguir tolerando el drama de los feminicidios y de que 11 mujeres al día sean asesinadas.

El todavía presidente de la Corte sostuvo que es importante que en el país se haga una reflexión colectiva y que se tome muy en serio este flagelo, cuyo origen se encuentra en la permanencia de una cultura machista, que se multiplica ante la inexistencia de investigaciones y que deriva en impunidad para los perpetradores.

"La mayoría de los feminicidios no se investigan, cuando se investigan, se investigan mal, cuando son casos mediáticos, además, se revictimiza a las víctimas... Los feminicidas no nacen de un día para otro, son parte de una sociedad que ve, en muchas ocasiones, a las mujeres como secundarias, como desechables, como si no fueran seres humanos", dijo a El Universal.

DOCUMENTAL "EL CANIBAL" DE ATIZAPÁN

También se metió a la producción de la serie "El Canibal de Atizapán", el cual, de acuerdo con Zaldívar, busca visibilizar el problema del feminicidio en México. "Poner el foco donde están los problemas que son las fiscalías locales".

Recordó que la mayoría de los feminicidios son delitos locales, no federales, por tanto le corresponden a las fiscalías estatales, "y ahí es donde no se está haciendo el trabajo que se debe hacer por desidia, por irresponsabilidad, por negligencia, por corrupción, puede haber muchos factores, pero por regla general, los feminicidios no se investigan".

Zaldívar Lelo de Larrea deja claro que el objetivo del material "no es hacer una historia sobre un feminicida serial, sino usar esa historia para generar una reflexión sobre el drama de los homicidios en México. Alrededor de once mujeres al día matan en este país".

REVISIÓN DE PRESAS SIN SENTENCIA

En sus últimos meses como presidente de la Suprema Corte, Zaldívar se metió de lleno a revisar casos de internas en el penal de Santa Martha Acatitla e informó que al menos 200 internas podrían ser liberadas luego de que la Defensoría Pública Federal acordó revisar sus casos.

El pasado 11 de mayo, el ministro realizó una visita al penal femenil de Santa Martha donde informó que se buscaría revisar la situación de la prisión preventiva oficiosa con seriedad a nivel nacional ya que existen miles de mexicanos presos que llevan más de dos años recluidos sin sentencia.

La iniciativa de Zaldívar Lelo de Larrea no sólo beneficiarán a las internas recluidas en Santa Martha, sino a mujeres e indígenas en prisión preventiva a nivel nacional.

LAS 5 ACCIONES CONTRA LA PRISIÓN PREVENTIVA

1.- La Defensoría Pública Federal acompañará la revisión de 200 casos en Santa Martha Acatitla.

2.- Los servidores públicos promoverán incidentes para ampliar la revisión a casos de prisión preventiva superior a dos años.

3.- El Consejo de la Judicatura aprobará un acuerdo para concentrar amparos indirectos en contra de prisión preventiva para que se dicten sentencias que generen criterios orientadores.

4.- El litio estrategia a cargo de la Defensoría analizará pruebas con perspectiva de género.

5.- En Chiapas y Oaxaca, iniciará un programa piloto para conocer la situación de personas indígenas en penales locales y celebrar convenios con el poder estatal para su defensa.