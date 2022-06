Presidente de Argentina deja solo a AMLO; da el "sí" a Biden

Buenos Aires.- El presidente argentino, Alberto Fernández, confirmó este miércoles que asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará este mes en Los Ángeles, tras lo cual recibió un llamado del presidente de EE.UU., Joe Biden, confirmaron a Efe fuentes oficiales.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Fernández envió en la mañana de este miércoles una carta al comité organizador de la cita hemisférica para confirmar su participación en la cumbre, que se celebrará en Estados Unidos del 6 al 10 de junio.

"Además, hoy a la tarde Biden lo llamó al presidente y hablaron durante 25 minutos", añadieron las fuentes del Gobierno argentino.

La confirmación de la asistencia de Fernández a la cita en Los Ángeles y el diálogo con Biden se produce luego de que el jueves pasado el propio mandatario argentino recibiera en Buenos Aires a Christopher Dodd, asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las Américas.

Tras ese encuentro, Dodd enfatizó la" fortaleza" de la relación de Estados Unidos con Argentina, construida sobre el "compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y la prosperidad económica" y se mostró "esperanzado" con una participación "activa" de Fernández en la cumbre como "líder regional".

Previamente, el gobierno argentino había cuestionado públicamente la posibilidad de que Estados Unidos excluya a Cuba, Nicaragua y Venezuela de los países invitados a la Cumbre de las Américas, algo que también ha causado malestar en otros Gobiernos de Latinoamérica.

¿QUÉ HA DICHO AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este viernes definirá su asistencia a la Cumbre de las Américas que realizará Estados Unidos en junio ante la polémica de la presunta exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre. Es probable porque estamos valorando una serie de factores", comentó el mandatario en conferencia mañanera.

López Obrador insistió en que su asistencia "depende de que inviten a todos" al evento, que está planeado del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Aunque el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó el miércoles que "en ningún caso" asistirá a la cita, López Obrador comentó que "eso es otra cosa".

"El que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie", pidió.

Sin adelantar su posición definitiva, el presidente de México reveló ahora que ya recibió la invitación de la Casa Blanca.

"Me llegó ayer la invitación, como que está mal el correo porque está fechada desde hace cinco días", contó.

PRESIDENTE DE CUBA RECHAZA IR A CUMBRE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel confirmó que la representación de La Habana no acudirá a la Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles, California al acusar al gobierno de Joe Biden de Estados Unidos de excluir a varios países de la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles California.

"Se sabe que el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones", tuiteó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

El mandatario cubano también dijo que es conocido que Estados Unidos "ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones, a fin de desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la Cumbre debe ser inclusiva".

Por ello, agradeció la posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones.

"Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad. Puedo asegurar que en ningún caso asistiré. Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de #Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas", escribió.