Presidente, aquí miente: Aguilar Camín a AMLO

El periodista y escritor Héctor Aguilar Camín aseguró en su columna de este miércoles que el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió en una aseveración que hizo sobre él.

Fue en la mañanera del lunes, día en que reapareció tras recuperarse de la covid-19, cuando López Obrador respondió así a una de las preguntas:

"Aguilar Camín dice: ´Pues no se puede aplicar esa vacuna en México porque es una vacuna rusa, solo se puede aplicar en Rusia´".





Este es el fragmento exacto de la conferencia mañanera del lunes y el video en el que AMLO hace una afirmación sobre dichos de Aguilar Camín:

Y es hasta de risa, también hay que tomarlo con sentido del humor. Por ejemplo, cuando hablé con el presidente Putin y se llegó al acuerdo de que nos van a enviar a vacuna, la Sputnik V, inmediatamente empezaron a hablar de que nos iban a poner un chip porque nos iban a volver comunistas a todos.

Pero en ese sentido, así de burdo, Aguilar Camín dice: ´Pues no se puede aplicar esa vacuna en México porque es una vacuna rusa, sólo se puede aplicar en Rusia´. Y entonces empiezan a decirle: ´Pues sí, entonces la tampiqueña nada más la pueden comer los de Tampico´. Pero todo esto por su coraje irracional.

El columnista pidió en su publicación de hoy en el diario Milenio al presidente precisa dónde dijo las palabras que le atribuye.

"Solicito abiertamente, en buena ley, que pruebe su dicho. Y que si no puede probarlo, lo retire, en prenda de buena fe", remarcó el escritor.

Sin embargo, adelantó que López Obrador no podrá probar, ya que negó haber dicho o escrito lo que el presidente afirma en referencia a la vacuna rusa. "No lo escribí en estas páginas de Milenio, ni en mi cuenta de Twitter, ni lo dije en mis comentarios de radio o de televisión", expuso.

Indicó que las palabras que le atribuyen sobre dicha vacuna solo han existido en los labios del presidente.

Recomendó el recuento de Luis Estrada sobre las inexactitudes que López Obrador dice a diario, al tiempo que señaló que AMLO vence a Trump cuando se trata de tener otros datos y decir cosas que contradicen los hechos.

Llamó al presidente a darle derecho de réplica sobre este asunto en particular, ya que consideró que sus conferencias terminan siendo un medio de comunicación, también solicitó que se difunda este texto o en su caso mostrar en la pantalla de la mañanera las pruebas de que Aguilar Camín dijo lo ya citado sobre la vacuna rusa.

Remarcó finalmente que el presidente ha creado un partido político bajo los principios de: "No mentir. No robar. No traicionar al pueblo", pero afirmó que en este caso que lo involucra el presidente ha mentido.





