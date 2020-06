Presidencia y STPS intervendrán en conflicto de Notimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la titular de la Secretaría del Trabajo (STPS), Luisa María Alcalde, y al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, intervenir en el conflicto que tienen trabajadores y la dirección de Notimex que encabeza Sanjuana Martínez, hasta llegar a un acuerdo.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano dijo que está a favor de un acuerdo y la conciliación en el conflicto laboral de Notimex. Destacó que en lugar de vencer, hay que convencer.

Afirmó que no es necesario alarmarse si hay conflictos, pues esto forma parte de una sociedad democrática, ya que sólo en una dictadura todo el mundo permanece inmovilizado, sin derecho de manifestarse, expresarse, en una democracia siempre hay debate.

Llamó a buscar al diálogo con compromisos y escuchando todas las voces, ya que su gobierno no resolverá conflictos laborales por la fuerza.

"Hubo error de comunicación en caso CEAV"

El presidente López Obrador rechazó que se vaya a recortar recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Destacó que en este caso hubo un error de comunicación y se distorsionó la información.



"Acabo de hablar con la secretaria de Gobernación para que los atienda, la licenciada Olga Sánchez Cordero, los va a atender hoy mismo. Conozco sus peticiones, no deben de preocuparse porque no van a suprimirse los recursos destinados a familiares de víctimas, hubo una mala información, como todo, se distorsionan las cosas, y en este caso hasta contribuyó la directora porque mostró un documento, no lo debió hacer...

¿Un problema de comunicación?, se le preguntó.

El presidente respondió que sí, "de comunicación, de comunicación, cómo vamos a dejar nosotros sin apoyo a familiares de víctimas".

Recalcó que no cancela apoyos para familias de víctimas para no generar oposición y recordó que sus adversarios se rasgaron las vestiduras por la desaparición de fideicomisos.

"Si ahora con los fideicomisos se rasgaban las vestiduras, ya van a dejar a los familiares de las víctimas sin apoyos, ya van a dejar a los niños sin sus medicinas para curarlos por padecimiento de cáncer, ya van a dejar a los creadores, no les importa la cultura, la ciencia la tecnología, pues es que había un número amplísimo (...) 338 fideicomisos"

Destacó que estos instrumentos ayudaban al saqueo, necesitaban legalizar el fraude, había testigos sociales para supervisión de las obras y según no habría corrupción, pero sí había.

#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ reiteró que "no se suprimen los recursos destinados a las víctimas" y sus familiares, pues el decreto de austeridad "no aplica" para los derechos humanos y proyectos prioritarios, sólo contempla gastos de operación y servicios generales. pic.twitter.com/IdcG0cvgBG — La Silla Rota (@lasillarota) June 11, 2020

¿Por qué no ha nombrado a consejeros faltantes en Pemex?

El presidente López Obrador dijo que se toma su tiempo en el nombramiento de quiénes ocuparán las vacantes en el Consejo de Petróleos Mexicanos (Pemex) porque no son necesarios y se pueden ahorrar los sueldos.

"Yo lo que he hecho es que tengo que nombrar porque ya se venció el plazo para nombrar a un consejero más de Pemex, son inamovibles para 12-15 años. Cuando queda una vacante me doy mi tiempo porque no hace falta, si hay un organismo de 9 hay 5, pues esos 4 pueden esperar y nos ahorramos los sueldos", explicó.

(Luis Ramos)