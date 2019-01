Presenta INE ante SCJN controversia constitucional vs. PEF 2019

REDACCIÓN 23/01/2019 07:29 p.m.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado, por considerar que la reducción de 950 millones de pesos, efectuada al presupuesto originalmente planteado, representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.

La drástica reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide que el INE, de forma independiente y autónoma, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, con lo cual se vulnera el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en esas entidades; que expida millones de credenciales para votar gratuitamente; fiscalice los recursos de los partidos políticos y las candidaturas; monitoree las transmisiones de radio y televisión, o bien, que cumpla con otras obligaciones constitucionales y legales.

En noviembre pasado, el Consejo General del INE aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019 más bajo de su historia, manteniendo así su política de austeridad y sensibilidad social, pero cuidando que los recursos solicitados fueran los necesarios y suficientes para el cabal cumplimiento de todas sus atribuciones, a fin de lograr la función esencial que la Constitución le confiere", expuso el órgano electoral en un comunicado.

No obstante, desconociendo dicho ejercicio, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en el que contempló una reducción de 950 millones de pesos con respecto a lo solicitado", criticó.

Desde su punto de vista, en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación no hay una sola explicación ni fundamentación al recorte impuesto al INE, sino que el monto se remite a un anexo. Cabe decir que la disminución adicional de recursos a la autoridad electoral por parte de la Cámara de Diputados ocurre en un contexto de aumento del gasto público: en términos nominales el Presupuesto de Egresos aumentó en 2019 en 10.6% respecto a 2018, y en términos reales, descontando la inflación, el incremento fue de 5.6%.

Ante ello, conscientes del riesgo institucional en el que se colocó al INE, las y los consejeros electorales se dieron a la tarea de analizar las consecuencias jurídicas y operativas a enfrentar".

A principios de año, los ministros acordaron voluntariamente reducir sus salarios en 25%.

En las últimas semanas del año pasado, el tema de los ingresos de los ministros y otros altos funcionarios causó polémica en el país, así como tensiones entre integrantes de los Poderes de la Unión.

La SCJN informó que los artículos 94 y 123 de la Constitución federal establecen que las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial no pueden ser diferenciadas ni disminuidas por actos provenientes de los otros poderes.

Al respecto, el INE explicó:

1. La controversia Constitucional se presenta ante la SCJN contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

2. Se presenta porque la reducción de 950MDP al proyecto originalmente presentado, efectuada por la Cámara de Diputados, viola la independencia y autonomía del INE.

3. La controversia no es un desafío contra nadie. No hay contradicción entre buscar la ampliación presupuestal con las autoridades de Hacienda (poder Ejecutivo), ajustar el presupuesto a la baja (si no lo hacemos no hay recursos para febrero) y la controversia constitucional contra un acto de autoridad de uno de los poderes del Estado (Legislativo).

4. Las conversaciones con las autoridades hacendarias van por buen camino.

5. Se cumplirá con todas y cada una de las obligaciones del INE en la realización de las cinco elecciones locales de este año: BC, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Aguascalientes.

6. Si eventualmente se asume la elección extraordinaria de Puebla, aunque habrá más presiones presupuestales para el INE, la entidad federativa debe asumir el gasto.

7. La construcción del estado de Derecho pasa por el respeto a la autonomía e Independencia de los órganos autónomos, que también son órganos de Estado. Cuando hay diferencias, en democracia, el Máximo Tribunal tiene la última palabra.

