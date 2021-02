¿Prepara AMLO ajustes en la “mañanera”?

“Nunca he recibido de los medios de comunicación una, algo así como un reclamo (...) más bien una preocupación de ‘oye, nosotros no tenemos ninguna intención al publicar eso, no se crea que es una campaña, vamos a ver si hubo un malentendido para precisarlo con nuestos lectores’, pero nosotros siempre hemos señalado que tienen la libertad de hacerlo (...) podemos alegar sobre los contenidos pero no vamos a pedir que los cambien, como no vamos a pedir que remuevan a un comentarista, a un reportero, a un columnista. No nos toca eso”, concluyó Jesús Ramírez.