Prepa 7 votará si levantan paro; la 9 regresa al diálogo, y abogado de la 3 se va

La comunidad de la preparatoria 7, Ezequiel A. Chávez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) votará este viernes 24, de 8 a 18 horas y de manera presencial, si acepta o no levantar el paro de labores, que lleva más de dos meses.

El motivo del paro es la inconformidad de los estudiantes por la falta de sanciones a maestros, personal y alumnos acusados de presunto acoso sexual.

La mañana de este 22 de enero, autoridades universitarias acudieron a la Prepa 7 para explicar la carta de no represalias –que se compromete a no criminalizar a los estudiantes por los daños al mobiliario- y su respuesta al pliego petitorio. Aunque los alumnos que tienen tomada la escuela los escucharon a través de las rejas, no les permitieron la entrada. Al concluir los paristas anunciaron la votación.

Por otro lado, alumnos de la preparatoria 9 anunciaron que este 27 de enero reanudarán el diálogo con autoridades de la UNAM, y tal como hicieron los alumnos paristas de la prepa 7, escucharán la respuesta de las autoridades universitarias a su pliego petitorio, también relacionado con dar una mejor atención a las denuncias de acoso sexual y sancionar casos de corrupción académica.

La que amaneció cerrada fue la prepa 3, donde los alumnos también pidieron sanciones a profesores acusados de presunto acoso sexual, y además demandaron la renuncia del encargado de la oficina jurídica, Crescenciano Cruz Juárez, a quien acusan de no dar seguimiento a las denuncias presentadas dentro del plantel.

El abogado dejó de ocupar el cargo este mismo 22 de enero, informó el director, Samuel David Zepeda Landa. Pese a ello, el paro continúa.

LA REUNIÓN EN PREPA 7

Aunque las autoridades de la prepa 7 avisaron que llegarían a la escuela a las 10 de la mañana este miércoles, llegaron casi una hora después, dijo una fuente a La Silla Rota.

Al llegar explicaron las respuestas que dieron al pliego petitorio estudiantil. Una de ellas es que si se reabre el plantel se podrán presentar las denuncias formales sin presencia de maestros ni personal acusado de presunto acoso sexual, con el objetivo de que quien denuncie no se sienta intimidado. En caso de que procedan las denuncias y sean investigadas, los profesores y el personal administrativo tampoco podrán presentarse.

Entre los paristas y las autoridades hubo un diálogo ríspido, pues algunos de los representantes universitarios cuestionaron si el paro era de toda la comunidad o solo de un grupo. En tanto los jóvenes defendieron el paro y aseguraron que todas las decisiones se consultan con la comunidad.

Las autoridades también llevaron una propuesta para recuperar clases y hacer exámenes a tiempo, a fin de impedir que los que van en tercer año tengan complicaciones para su pase a la universidad, aunque reconocieron que el ciclo escolar podría estar en riesgo, lo que se le complica más para quienes quieren irse a otra universidad.

Los estudiantes expusieron quejas de que hace unas semanas fueron objeto de amenazas por parte de integrantes del sindicato de la UNAM que amagaron con tomar acciones si el paro no se levantaba, y pidieron a las autoridades universitarias atender esas quejas. También criticaron que el sindicato defienda a algunos profesores que están señalados de presunto acoso.

Además de establecer una semana para presentar denuncias acompañado de alguien externo y sin la presencia del denunciado, los estudiantes pidieron un proceso de investigación rápido y que no sea de 20 días, algo que ocurrió en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, donde se logró sacar a seis académicos.

Los representantes universitarios defendieron sus procesos porque así están marcados, pero ofrecieron que los harán de manera rápida. Además se comprometieron a que todo lo que esté contenido en el pliego petitorio acordado por las dos partes tendrá una garantía.

Otro tema fue el de los gastos del presupuesto, ya que los estudiantes han pedido que haya mayor transparencia, ya que consideran ha habido erogaciones excesivas. Las autoridades justificaron gastos como el de una pluma que costó 20 mil pesos, ya que resulta que era la pluma electrónica de ingreso de un estacionamiento. Pero si hay desvío de recursos se sancionará al o a los responsables, prometió un funcionario.

Al concluir la explicación de las autoridades los paristas les avisaron que el viernes harían la votación, que a diferencia de las anteriores que eran a través de whatsapp, esta será de manera presencial, para determinar si aceptan reabrir la escuela.

PREPA 9 RETORNA AL DIÁLOGO

Alumnos de la prepa 9 están listos para volver al diálogo, luego de que la opción a favor de hacerlo ganó en la votación realizada el fin de semana pasada.

Lo harán el lunes 27 de enero a las 13 horas y estarán acompañados del defensor de derechos humanos, Víctor Rogelio Caballero Sierra, quien los asesorará de manera gratuita, como lo ha hecho también con las paristas de la Facultad de Filosofía y Letras, la cual está en paro desde hace más de dos meses y cuyas paristas analizan la carta compromiso firmada por autoridades universitarias la semana pasada.

PREPA 3 SE UNE AL PARO; RENUNCIA ABOGADO

Alumnos de la Preparatoria 3 Justo Sierra de la UNAM se sumaron a los paros realizados en otros planteles en protesta por los casos de acoso sexual que no han sido sancionados.

La mañana de este 22 de enero un grupo de encapuchados tomó las instalaciones para realizar un paro de labores indefinido y hasta el mediodía el paro continuaba. Un grupo de representantes estudiantiles y académicos permaneció al interior de la escuela desde la tarde del 21 de enero, y a través de la página de la escuela emitió un comunicado para decir que no estaba de acuerdo con el paro que desde ese mismo día se había planteado y acusó a un grupo de encapuchados de romper el diálogo.

No reconocemos el pretendido paro indefinido, así como la toma de instalaciones por el abandono al diálogo, donde se propusieron soluciones y alternativas para no dañar la continuidad del trabajo académico, siendo nuestra postura general el rechazo a la violencia y la propuesta firme para el logro del consenso de toda la comunidad para la solución de las demandas que han sido presentadas por los colectivos en cuestión

Además, pidieron a los alumnos asistir a la Asamblea que se realiza al interior de la escuela a partir de las 10:30 horas. Pero el grupo de encapuchados se les adelantó e impidió a los estudiantes ingresar a las instalaciones la mañana de este 22 de enero, al mantener las puertas cerradas.

Como ocurre con las preparatorias 7 y 9 y la Facultad de Filosofía y Letras, también cerradas porque un grupo de estudiantes piden sanciones contra profesores y estudiantes acusados de presunto acoso sexual, las autoridades de la prepa 3 han respondido que sin denuncia formal no se puede iniciar una investigación.

En relación al punto número 1. Queremos señalar que las llamadas ´denuncias anónimas´ presentadas en un buzón son, en realidad, quejas, de acuerdo a los lineamientos del procedimiento de atención en casos de violencia de género, por lo que no pueden ser tomadas como denuncias formales

De parte del grupo de colectivos, que firma como Block Block, el pliego petitorio lo han actualizado conforme el paso de los días y el 14 de enero presentaron el más reciente a las autoridades, en el que entre otros temas piden el acceso sin restricción a las carpetas y archivos muertos de los docentes acusados por la comunidad por diversas causas y el apoyo para presentar las denuncias formales, y entregan una lista con el nombre de 10 de los académicos acusados.

También demandan la destitución definitiva del jefe de la Oficina Jurídica, Crescenciano Cruz Juárez, a quien acusan de no dar seguimiento a las denuncias presentadas dentro del plantel.

El abogado dejó de ocupar el cargo este mismo 22 de enero, informó el director, Samuel David Zepeda Landa.

(María José Pardo)