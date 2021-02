Preocupante, espíritu de confrontación de AMLO: Aguilar Camín

Nunca me gustó el estilo político rijoso de López Obrador, al revés de su trato distendido, tranquilo, risueño y malicioso. Me sumé a la protesta contra su desafuero, orquestado en el año 2005 por el gobierno de Vicente Fox, para echarlo de la contienda presidencial. No compartí, en cambio, ni comparto, su creencia de que en las elecciones del 2006 le robaron la presidencia con un fraude. Hizo tanto él por perder como sus adversarios por ganarle”, reza el texto.